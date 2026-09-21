MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Haftası etkinliklerinin son konseri Kula'da gerçekleştirildi. Kula Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve Kula Kent Meydanı'nda sanatçı Onur Akın'ın sahne aldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konsere, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kula Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, Onur Akın'ın seslendirdiği sevilen eserlerle müzik dolu bir akşam yaşadı. Geniş repertuvarından eserleri seslendiren Akın, performansıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konser boyunca Onur Akın'ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, Kurtuluş Haftası'nın son etkinliğinde doyasıya eğlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos'ta başlayan Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Kula'daki konserle tamamlandı.

17 İLÇEDE KURTULUŞ HAFTASI COŞKUSU YAŞANDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, 'Sevgili Kula, kurtuluşun kutlu olsun. Sizlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun çok selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Manisa'nın 17 ilçesinde kurtuluş haftasını coşkuyla kutladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçedeki bütün programlara destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu akşam da Onur Akın'ı Kula ile buluşturduğumuz için son derece mutluyuz. Kendisi çok büyük, çok kıymetli bir sanatçı ve çok değerli bir isim. Kendisine ve kıymetli orkestrasına tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizlerin de ayaklarına sağlık. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. İyi eğlenceler, iyi akşamlar' diye konuştu

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise 'Bu birbirinden değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturan bu organizasyonu gerçekleştirdiği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise bu alanı dolduran gençlere ve halkımıza ediyorum. Onur Hocam gibi gerçekten müzisyen yetiştiren, üreten, müziğin mutfağında emek veren ve ürettiklerini sizlerle buluşturan çok nadir sanatçılarımızdan biri. Az önce hocamız da söyledi; sanatçı enerjisini halktan alır. Marifet iltifata tabidir. Sizin iltifatınız da alkıştır. Lütfen eşlik ederek, alkışlayarak sanatçılarımıza destek olun. Çünkü böyle değerli sanatçıları her zaman bulamayız' şeklinde konuştu.

Programda sanatçı Onur Akın'a çiçek takdiminde bulunuldu.