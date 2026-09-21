Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fransa ile oynanacak milli maç öncesinde Fransız futbolseverleri ağırlamak için özel turizm hazırlıkları yaptı. Fransızca tanıtım filmleri, dijital turizm kiti, kiosklar ve ikramlarla ziyaretçilere Kocaeli'yi keşfetme fırsatı sunulacak.

KOCAELİ (İGFA) - A Millî Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Kocaeli, uluslararası bir turizm buluşmasına hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele için Fransa'dan gelecek futbolseverlere şehrin güzelliklerini tanıtacak. Yemyeşil ormanları, doğa turizmi destinasyonları, tarihî değerleri, Karadeniz ve Marmara'ya uzanan kıyıları ile kendine özgü yerel lezzetleriyle Kocaeli'yi keşfetme fırsatı bulacak taraflar için Büyükşehir tarafından adeta turizm seferberliği başlatıldı.

TURİZM FİLMLERİ FRANSİZCA'YA ÇEVRİLDİ

Türkiye ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek önemli mücadele, Kocaeli'nin turizm değerlerinin uluslararası ziyaretçilere tanıtılmasına da katkı sunacak. Kocaeli Turizm Master Planı kapsamında hazırlanan 'Doğa, Gastronomi, Kültür ve Tarih' temalı tanıtım filmleri ile Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde en iyi turizm filmi ödülünü alan, videographer Halil Bekar imzalı 'Show Me Türkiye: Kocaeli' (Bana Kocaeli'yi Göster) filmi Fransızcaya çevrildi. Hazırlanan bu içerikler, dev organizasyon boyunca uluslararası kamuoyunun beğenisine sunulacak.

DİJİTAL TURİZM KİTİ HAZIRLANDI

Kocaeli'nin zengin turizm potansiyelini uluslararası ziyaretçilere en etkili şekilde sunmak amacıyla özel bir 'Dijital Turizm Kiti' hayata geçirildi. Hazırlanan dijital kit; kentin kapsamlı turizm haritasını, doğa ve kültür rotalarını tanıtan broşürleri, ödüllü tanıtım filmlerini ve stadyum gibi kilit noktalara kolay ulaşım sağlayan QR kodlu yönlendirme içeriklerini bir arada sunuyor. Karşılaşma vesilesiyle kente gelecek yabancı misafirlerin seyahatlerini henüz başlamadan planlamalarını kolaylaştıran bu rehber içerikler, Kocaeli'deki otellerde konaklayacak ve turizm acenteleri üzerinden rezervasyon yaptıran tüm ziyaretçilere Kocaeli'ye ayak basmadan önce e-posta yoluyla ulaştırılıyor.

KOCAELİ'Yİ KEŞFET EKİBİ SAHADA

Kent genelinde konaklayacak taraftar ve yabancı konukların Kocaeli'yi yakından tanıması için 'Kocaeli'yi Keşfet Ekibi' de sahaya indi. Ekip, misafirlerin konaklayacağı otellerin lobilerine QR kod altyapısına sahip Kocaeli Turizm Kioskları kurdu ve kentin gezilecek noktalarını detaylıca sunan Kocaeli Turizm Haritaları'nı otel yönetimlerine teslim etti. Otellerin karşılama ekranlarında yayınlanmak üzere Fransızca olarak hazırlanan turizm filmleri idari ekiplere teslim edildi. Karşılama konsepti kapsamında lobilerde yerini alan kiosk ve haritaların yanı sıra misafirler, Kocaeli'nin simge lezzetlerinden Ormanya markalı İzmit Pişmaniyesi ve kentin doğasını yansıtan özel üretim Sardala Kolonyası ikramlarıyla karşılanacak.

KOCAELİ, MARKA KENT VİZYONUNU GÜÇLENDİRİYOR

Stadyum heyecanını kentin dört bir yanına yayan bu hazırlıklar, Kocaeli'nin misafirperverlik kültürünü uluslararası standartlarda bir ziyaretçi deneyimine dönüştürüyor. Dijital kitlerden özel ikramlara kadar incelikle kurgulanan detaylar; Fransa'dan gelen konukların Kocaeli'den sadece bir maç hatırasıyla değil, kentin doğasını ve lezzetlerini içeren zengin bir kültür deneyimiyle ayrılmasını sağlayacak. Kocaeli, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesinin yanı sıra uyguladığı yenilikçi turizm stratejileriyle de kentin sürdürülebilir turizm hedeflerine ve uluslararası marka değerine uzun vadeli katkı sağlayacak.