Bursa Nilüfer Belediyesi'nin BAL-GÖÇ iş birliğiyle düzenlediği 14. Nilüfer Balkan Panayırı 26-27 Eylül tarihlerinde Balkan Mahallesi Melisa Parkı yanında gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinlikle Suzan Kardeş, Mutlu Dinar, Ceren Toksöz ve Djordan gibi sanatçıların yanı sıra halk dansları toplulukları da sahne alacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, kentin geleneksel buluşmalarından biri haline gelen Nilüfer Balkan Panayırı'nın 14'üncüsünü bu yıl yeni adresinde vatandaşlarla buluşturuyor.

26-27 Eylül tarihlerinde Balkan Mahallesi Melisa Parkı yanındaki alanda düzenlenecek olan panayır; konserler, dans gösterileri ve kültürel etkinliklerle iki gün boyunca sürecek.

Panayırın ilk günü olan 26 Eylül Cumartesi günü program 18.00'de DJ Yeşim Çankal'ın performansıyla başlayacak. Halk oyunları gösterileri ve Mutlu Dindar konserinin ardından, etkinliğin açılış konuşmaları yapılacak.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun sahne alacağı gecenin devamında Balkan müziğinin sevilen ismi Suzan Kardeş dinleyicilerle buluşacak; ilk gün DJ Samet Kurtuluş'un performansıyla tamamlanacak.

27 Eylül Pazar günü ise etkinlikler 18.00'de DJ Ufuk Sarıkaya ile başlayıp İnegöl Rumeli Kültür Derneği Halk Oyunları gösterisiyle sürecek. Ceren Toksöz konseri ve Namık Kemal Halk Oyunları Spor Kulübü'nün dans gösterilerinin ardından Djordan sahneye çıkacak. Panayır, DJ Samet Kurtuluş'un performansıyla sona erecek.

'BALKAN KÜLTÜRÜNÜ VE DAYANIŞMASINI BİRLİKTE YAŞATALIM'

Balkan kültürünün Nilüfer'in ortak kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tüm Bursalıları etkinliğe davet etti.

Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer, farklı coğrafyaların ezgilerini ve renklerini bir arada yaşatan güçlü bir dayanışma kenti. Balkan Panayırı da komşuluk bağlarımızı güçlendirdiğimiz, geçmişten gelen değerlerimizi paylaştığımız en güzel buluşma noktalarımızdan biri. 26-27 Eylül'de aynı türküleri söylemek ve bu coşkuyu paylaşmak için tüm yurttaşlarımızı Balkan Mahallesi'ndeki yeni panayır alanımıza bekliyoruz' ifadelerini kullandı.