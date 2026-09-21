Bursa'da 12. Osmangazi Karabalçık Üzüm Festivali'nde üreticilerin emekleri ödüllendirilirken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, artan maliyetlere dikkat çekerek tarımsal üretimin geleceği için üreticinin yanında olunması gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin üreticilere destek olmak, tarımsal üretimi teşvik etmek ve ilçenin yerel değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediği 12. Osmangazi Karabalçık Üzüm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Özenle yetiştirilen üzümlerin yarıştığı, gün boyu düzenlenen etkinliklerle vatandaşların keyif dolu vakit geçirdiği Karabalçık Mahallesi'ndeki festivale Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, siyasi parti temsilcileri, Osmangazi Belediye Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, üzüm üreticileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Festivalde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın tarımsal üretim açısından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle üreticilerin emeğinin karşılığını almakta zorlandığına dikkat çekti.

Bursa'nın bereketli topraklara sahip olduğuna işaret eden Başkan Aydın, 'Bursa'mızın ovasında, dağında, köylerinde bereket var. Allah her şeyi vermiş; şeftalisini, incirini, armudunu, üzümünü, zeytinini vermiş. Ancak gerek maliyetlerdeki artış gerek yüksek enflasyon nedeniyle maalesef üreticimiz hak ettiği emeğin karşılığını alamıyor. Zeytin yavaş yavaş başladı, orada da rekolte fazlalığı var ve bundan dolayı fiyat beklentisiyle satışlarda sıkıntı bekleniyor. O yüzden bir planlama yapılması, üreticinin üretimden vazgeçmemesi, ayakta kalması ve desteklenmesi gerekiyor. Bizler Osmangazi Belediyesi olarak senede bir gün de olsa, hem üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını burada ödüllendirmek, hem de teşvik ederek üretimin yeni nesillere de aktarılmasını sağlamak amacıyla bu festivalleri düzenliyoruz. Bugün de yetkililerimizin puanlamasıyla dereceye girenleri ödüllendireceğiz çünkü hayat devam ettiği sürece, onların da üreticiliğe devam etmeleri gerekiyor. Allah'ın verdiği bu güzel meyvelerin çocuklarımıza, yeni nesillere de ulaşması için. Üreticilerimiz, muhtarımız ve değerli mesai arkadaşlarımız olmak üzere 12'ncisi düzenlenen Karabalçık Üzüm Festivali'nde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Karabalçık Mahalle Muhtarı Ayhan Akın da, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve üzüm üreticilerine değerli katkılarından ötürü teşekkür etti.

ÜZÜMLER YARIŞTI

Festival kapsamında Karabalçık'ta yetiştirilen üzümlerin kalitesini ortaya koymak ve üreticilerin emeğini teşvik etmek amacıyla üzüm yarışması gerçekleştirildi. Üreticilerin büyük emek ve özenle yetiştirdiği üzümler, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Ata Sarısı, Red Globe, Alphonse ve İtalyan kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kategorilerinde birinci olan üreticiler ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Yıldırım Kaymakamı Metin Esen'in elinden aldı. Başkan Erkan Aydın, yarışmada dereceye giren üreticileri tebrik ederek emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Aydın, daha sonra ziyaretçilere üzüm ikramında bulundu. Festival alanında yer alan üzüm üreticilerini ve esnafı da tek tek ziyaret eden Başkan Aydın, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festival, her yaştan vatandaşın keyifli vakit geçirmesine sahne oldu. Festival alanına gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında gönüllerince eğlenirken, aileleri de çocuklarının neşesini paylaştı. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Temiz Orkestra da, seslendirdiği şarkılarla festival alanına müzik ziyafeti sundu. Vatandaşların halaylarla eşlik ettiği programda, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

COŞKU KONSERLE DORUĞA ÇIKTI

12. Osmangazi Karabalçık Üzüm Festivali'nin finalinde ise Bursa'nın sevilen sanatçılarından İpek Ildız sahne aldı. Türk müziğinin sevilen ve seçkin eserlerinden oluşan repertuvarını Karabalçık sakinleri için seslendiren Ildız, festival alanını dolduran vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşatırken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, festival programına katkılarından dolayı İpek Ildız'a çiçek takdim etti.