KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 39. Ahilik Haftası kapsamında Talas'ta düzenlenen programda esnaf ve sanatkara yönelik hizmetleri dolayısıyla Ahilik Özel Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Yalçın'a törende kaftan giydirilirken plaket de takdim edildi.

Osmanlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilen 39. Ahilik Haftası programı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın mini konseriyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ahi kültürünün önemli geleneklerinden olan çıraklıktan ustalığa geçiş merasimi canlandırıldı.

BAŞKAN YALÇIN'A ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Programın açılışında konuşan Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alaaddin Kayabaşı, bu yılın ahisinin Başakpınar Mahallesi esnafından Yılmaz Boğa olduğunu belirterek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kayabaşı, 'Başta Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır da Talas'ta gerçekleştirilen programa verdiği destek dolayısıyla Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, Yalçın'ın her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu ifade etti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ise Başkan Yalçın'ın çalışmalarına dikkat çekerek, 'Mustafa Başkanımız kendisi öğretmen. İnce ince güzel işler yapıyor. İnşallah Talas'ta daha da güzel işlere imza atacaktır.' diye konuştu.

'TEKNİK ÖĞRETMENİM, YANİ SANATKÂRIM'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ahilik kültürünün yalnızca esnaf ve sanatkar için değil, toplumun tamamı için önemli değerler taşıdığını söyledi.

Teknik öğretmen olduğunu ve ailesinde de esnaflık geleneği bulunduğunu belirten Başkan Yalçın, 'Bu çok önemli bir hafta. Teknik öğretmenim, yani sanatkârım. Babam da kuru temizleme esnafıydı. Esnaflığımız da biraz var.' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı dönemde Ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla Ahi Evran Zaviyesi'ni açtıklarını hatırlatan Yalçın, Ahilik anlayışının yüzyıllardır yaşatıldığına dikkat çekti.

Başkan Yalçın, Ahiliğin temel düsturlarından olan 'Eline, beline, diline sahip ol; kapını, gönlünü, sofranı açık tut.' anlayışının sadece esnafın değil, herkesin hayatında karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, Ahilik Haftası programının Talas'ta düzenlenmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de Ahilik Haftası programının Talas'ta gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve oda başkanlarına teşekkür etti.

'BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERDEN BİRİ'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Ahilik gibi milli ve kültürel değerleri yaşatan törenlerin önemine dikkat çekerek, 'Kendimize ait olan değerleri yaşatan böyle törenlerin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bunları yaşatmak, yaymak, herkese anlatmak gerekiyor. Bizi biz yapan, birleştiren, büyük Türkiye haline getiren değerlerden birisi.' dedi.

YILIN AHİSİ YILMAZ BOĞA

Konuşmaların ardından Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2026 yılının ahisi seçilen Başakpınar Mahallesi esnafı Yılmaz Boğa'ya kaftan giydirilerek plaket takdim edildi.

Programın en anlamlı anlarından biri ise Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a verilen Ahilik Özel Ödülü oldu. Esnaf ve sanatkarın yanında olan çalışmaları dolayısıyla Başkan Yalçın'a Ahilik Özel Ödülü takdim edildi ve kaftan giydirildi.

Ahilik Haftası programı, vatandaşlara ahi pilavı ve ahi helvası ikram edilmesinin ardından sona erdi.