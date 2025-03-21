Bunlar da ilginizi çekebilir

Elde ettiği galibiyetlerle istikrarlı çıkışını sürdüren Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı ligin 22. haftasında deplasmanda Rize Belediyespor Erkek Hentbol Takımı ile karşılaşacak.

Ligde başarılı mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, bu maça da iddialı başladı. Maçta oyun üstünlüğünü kuran ev sahibi takım, ilk yarıyı 19-12 önde tamamladı. Başarılı performansını ikinci yarıda da sürdüren Bursa temsilcisi, maçtan 37-25’lik skorla galip ayrıldı.

Yıldız taekwondocu Sakarya’nın gururu oldu

Yıldız taekwondocu Sakarya’nın gururu oldu

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynanan karşılaşmayı Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Resul Tarman, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de izleyerek, destek verdi.

THF Erkekler Süper Ligi’nde evinde Mihalıççık Belediyespor Erkek Hentbol Takımı ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, rakibini 37-25 mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü. BURSA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi 21. hafta maçında Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Mihalıççık Belediyespor Erkek Hentbol Takımı’nı ağırladı.