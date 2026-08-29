Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği, Samsun Valiliği'nin koordinasyonu, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı, 23 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla başladı.

SAMSUN (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği, Samsun Valiliği'nin koordinasyonu, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı, 23 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2026 yılı Ağustos ayı faaliyet takviminde yer alan UCI 2.2 kategorisindeki organizasyon, dört gün ve dört etap üzerinden gerçekleştiriliyor. Yarışta Türkiye'yi 25 sporcu temsil ediyor.

Samsun'un doğal, tarihî ve kültürel değerlerini uluslararası bisiklet dünyasıyla buluşturan ilk etabın startı Doğupark'tan verildi. Başlangıçta Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de yer aldı.

Tour of Samsun'da 17 takım mücadele ediyor

Beş kıtadan 23 ülkeyi temsil eden sporcuların yer aldığı Tour of Samsun 2026'da, 13 UCI Continental takım, bir milli takım ve üç kulüp takımı olmak üzere toplam 17 takım mücadele ediyor.

UCI Continental kategorisinde Terengganu Cycling Team, Almaty Continental Team, Jakarta Pro Cycling Team, Universe Cycling Team, Muğla B.B. Cycling Team, Spor Toto Cycling Team, Kinan Racing Team, Konya Büyükşehir Belediye Spor, Project Echelon Racing, Team Vino-North Qazaqstan Region, İstanbul Team, The Joyrun & Hurricane Cycling Team ve Tshenolo Pro Cycling Team; milli takım kategorisinde Suudi Arabistan Milli Takımı; kulüp takımları kategorisinde ise Sepehan Cycling Club, Velofit Racing Team ve Konya Gelişim Spor Kulübü yer alıyor.

İlk etapta Türk sporculardan çifte başarı

Doğupark'tan başlayan 169,8 kilometrelik ilk etapta sporcular; Atakum ve 19 Mayıs üzerinden Bafra'ya ulaştı. Seddülbahir Yolu, Bafra Organize Sanayi Bölgesi, Batık Minare, Boğazkaya, Düzköy, Yeniköy, Asar, Kolay, Burunca, Dedeli ve Yağmurca güzergâhlarından geçen peloton, yeniden Samsun şehir merkezine dönerek Doğupark'ta finiş gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Spor'dan Ramazan Yılmaz, 3 saat 49 dakika 37 saniyelik derecesi ve 44,37 km/s ortalama hızıyla ilk etabı kazandı. Terengganu Cycling Team'den Fransız sporcu Pierre Barbier ikinci olurken, Konya Büyükşehir Belediye Spor'dan Mustafa Tarakcı üçüncü sırayı aldı.

Ramazan Yılmaz'ın etap zaferinin yanı sıra Mustafa Tarakcı'nın üçüncü olmasıyla ilk üç basamağın ikisinde Türk sporcular yer aldı.

İlk etabın ilk beş sıralaması şöyle oluştu:

1. Ramazan Yılmaz - Konya Büyükşehir Belediye Spor - 3:49:37

2. Pierre Barbier - Terengganu Cycling Team - 3:49:37

3. Mustafa Tarakcı - Konya Büyükşehir Belediye Spor - 3:49:37

4. Tiano Miguel da Silva - The Joyrun & Hurricane Cycling Team - 3:49:37

5. Luke Elphingstone - Project Echelon Racing - 3:49:37

Ramazan Yılmaz üç klasmanda lider

Etap sonunda uygulanan zaman bonuslarıyla genel klasmanda 3 saat 49 dakika 27 saniyelik toplam süreye ulaşan Ramazan Yılmaz, Tour of Samsun'un liderliğini ele geçirdi. Pierre Barbier ve James Jobber, liderin dört saniye gerisinde genel klasmanın ikinci ve üçüncü sıralarında yer aldı.

2005 doğumlu Ramazan Yılmaz, aynı zamanda genç sporcu ve puan klasmanlarının da lideri oldu. Bir sporcunun aynı anda birden fazla klasmanda lider olması nedeniyle sonraki etapta ilgili mayolar, klasman sıralamasındaki takipçileri tarafından taşınacak.

İlk etap sonunda klasman liderleri şöyle belirlendi:

Genel klasman lideri: Ramazan Yılmaz

Dağlar klasmanı lideri: Pierre Barbier

Puan klasmanı lideri: Ramazan Yılmaz

Puan mayosunu taşıyacak sporcu: James Jobber

Genç sporcu klasmanı lideri: Ramazan Yılmaz

Genç sporcu mayosunu taşıyacak sporcu: Mustafa Tarakcı

Takımlar klasmanında ise Tshenolo Pro Cycling Team, 11 saat 28 dakika 51 saniyelik toplam süreyle ilk günü lider tamamladı.

Kurtuluş Yolu'ndan Tour of Samsun'a

İlk kez 2023 yılında ulusal statüde Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu adıyla düzenlenen organizasyon, Samsun'dan başlayarak Ankara'da tamamlandı. Yarış, 2024 yılında UCI takvimine girerek Tour of Route Salvation adıyla 2.2 kategorisinde uluslararası kimlik kazandı ve yine Samsun-Ankara rotasında gerçekleştirildi.

2025 yılında aynı adla devam eden organizasyonun parkuru, Samsun ve ilçelerini kapsayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yarış, 2026 yılında ise kentin uluslararası tanıtımına ve marka değerine daha güçlü katkı sunmak amacıyla Tour of Samsun adını aldı.

İlk yılından bu yana dört etap üzerinden düzenlenen organizasyon, 2026'da Samsun sınırları içinde gerçekleştiriliyor. İlk yılı ulusal statüde yapılan yarış, 2024'ten bu yana UCI 2.2 kategorisinde uluslararası takımları ve sporcuları ağırlıyor.

İkinci etap Ladik'te koşulacak

Tour of Samsun 2026, 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek 143,5 kilometrelik Ladik-Havza-Ladik etabıyla devam edecek. Sporcular saat 11.00'de Ambarköy'den start alacak ve etabı yine Ambarköy'de tamamlayacak. Finişin yaklaşık saat 14.28'de gerçekleşmesi, ödül töreninin ise saat 14.40'ta yapılması planlanıyor.

Tour of Samsun, 30 Ağustos Pazar günü Doğupark'ta sona erecek. Sporcular, dört etap boyunca Samsun'un farklı ilçelerinden geçen toplam 610,3 kilometrelik parkurda mücadele edecek.