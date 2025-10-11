Nilüfer Belediyesi'nin, kent sakinlerinin yaşadıkları şehrin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlayan 'Pusulamız Dijital Katılım: Nilüfer Mahalle Komiteleri' projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 'Akıllı Şehir' kategorisinde ödüle layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 44. Olağan Meclis Toplantısı'nda ödüller sahiplerini buldu. Nilüfer Belediyesi, Kent Konseyi işbirliğiyle hayata geçirdiği ve vatandaşların kent yönetiminde söz sahibi olmasını hedefleyen projesiyle dikkat çekti. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan da katıldı.

Katılımcı demokrasiyi ve dijitalleşmeyi temel alan bu modelle Nilüfer'de birlikte yönetim anlayışının en güzel örneklerinden birini ortaya koyduklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, ödülün kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Başkan Şadi Özdemir, 'Mahalle komitelerini çok önemsiyoruz. 64 mahallemizdeki çalışmalarımızı ve projelerimizi, mahalle komitelerimizin görüşlerini dikkate alarak hayata geçiriyoruz. Mahalle komiteleri seçimlerini de 'Nilüfer Her Yerde' mobil uygulamamız üzerinden tamamen dijital olarak gerçekleştirdik. Burada dijitalleşme, katılımcılık ve demokrasinin en güzel örneklerinden birini sergiledik. Bu projemizin ödüle layık görülmesi bizleri oldukça mutlu etti' dedi.

Nilüfer'i daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent yapmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: 'Herkesin sesinin yansıdığı, hepimizin olan bir Nilüfer yaratmak istiyoruz. Bunun için de halkımızın demokrasiye katılımını ve söz sahibi olmasını oldukça önemsiyoruz. Bu katılımcılığı dijital yollarla artırmaya devam edeceğiz.'