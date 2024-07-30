CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, AKP'li belediyelerin yıllardır ödemediği SGK prim borçlarının tahsil edilmemesi ve şimdi CHP'li belediyelerden bu borçların tahsil edilmesi girişimine sert tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Çakır, bu durumu siyasi rekabet ve etik dışı bir zihniyetin dışavurumu olarak nitelendirerek, "Kendisine oy vermeyen seçmeni cezalandırmak istiyorlar" dedi.



10 yıllık yapılandırma süresine rağmen AKP'li belediyelerin SGK prim borçlarını ödememesine göz yumulmasını eleştiren İlçe Başkanı Anıl Çakır, “10 yıllık yapılandırma süresine rağmen AKP’li belediyelerin ödemediği SGK pirim borçlarına göz yuman iktidarın şimdi bu borçları CHP’li belediyelerden tahsil etme girişimi, kendisine oy vermeyen seçmeni cezalandırmaktır. Muhalefet belediyelerini hizmet veremez hale getirmek siyasi rekabet ve etik dışı bir zihniyetin dışavurumudur!”diye konuştu.

SEÇİM SONRASI DEĞİŞEN TAVIR

31 Mart seçimlerinde AKP'nin büyükşehir ve il belediyelerinde yaşadığı hezimetin ardından SGK prim borçlarının tahsil edilmesinin siyasi bir hamle olduğunu belirten İlçe Başkanı Çakır,“22 yıldır ülkeyi ve 25 yıldan bu yana pek çok büyükşehir ve il belediyesini yöneten iktidarın, 31 Mart seçiminde uğradığı ağır hezimetle ülkenin yüzde 70’inde yerel iktidarı kaybedince belediyelerin SGK pirim borçlarını hatırlaması kendilerine oy vermeyen seçmene yaptırımdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi şantaja boyun eğmeyen seçmeni ve muhalefet belediyelerini cezalandırmak istiyor. SGK borçları için 10 yıl yapılandırma öngörüldüğü halde, 2014’ten beri AKP’de olan ve şimdi muhalefete geçen belediyeler SGK primini ödememiş. Kamu zararının giderilmesi ve kamu alacağının tahsiline kimsenin itirazı yok. Önemli olan kamu zararını gidermek için gösterilen hassasiyetin dürüst, etik, tutarlı ve samimi olması, çifte standart ve ayrımcılık içermemesidir. 10 yıldır SGK alacağını AKP’li belediyelerden tahsil etmeyip göz yumanların seçim kaybedince kamu alacağını hatırlaması art niyetli ve seçmenle hesaplaşma girişimidir.”dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI VE BÜTÇE ÇELİŞKİSİ

İlçe Başkanı Çakır, iktidarın emekli maaşlarını iyileştirme bahanesiyle SGK prim borçlarını tahsil etme gerekçesini eleştirerek, “Emekli maaşlarını iyileştirmek için prim alacağını tahsil etme gerekçesi ise baştan sona aldatmacadır. Toplamı 96 milyar TL olarak açıklanan SGK prim borçları tahsil edildiğinde emekli maaşları yükselecekse önce 2024 bütçesindeki 2,2 trilyon TL’lik vergiyi silme kararından vazgeçilmelidir. Belediyelerin prim borcunun 23 katı vergiyi silmek yerine tahsil edilmesi halinde tüm emekli aylıklarını 3-4 kat artırmak mümkündür. Bunun ötesinde hazine sadece haziranda 99.3 milyar TL, yılın ilk yarısında yaklaşık 600 milyar TL faiz ödedi. 6 ayda bütçenin üçte biri tek başına faize gitti. Kamuda Tasarruf düzenlemesiyle kamu harcamalarında hedeflenen bir yıllık tasarruf ise sadece 100 milyar TL!”ifadelerini kullandı. Belediyelerin prim borcunun 23 katı vergiyi silmek yerine tahsil edilmesinin, emekli maaşlarını 3-4 kat artırabileceğini vurguladı.

KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ VE KKM ELEŞTİRİSİ

Kamu-Özel İş Birliği projeleri ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yapılan ödemelere de değinen İlçe Başkanı Çakır, “Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) projeleriyle iktidar müteahhitlerine 2024 bütçesinden ödenecek hazine garantilerinin tutarı 163 milyar TL! İktidarın emekli maaşlarına bahane ettiği belediyelerin SGK borçlarının yaklaşık 2 katı! Ülkeyi nas diye batırıp, Kur Korumalı Mevduata (KKM) mahkum eden iktidarın KKM hesaplarına hazine ve Merkez Bankası’ndan bir yılda ödediği, tek kuruş vergi almadığı kur farkı ve faiz 890 milyar TL! Belediyelerden tahsil edilecek SGK priminin yaklaşık 10 katı! Kamu zararı bahanesiyle belediyelerden tahsil edilecek SGK prim alacaklarının kat kat fazlasına varan kamu zararıyla bütçeyi delik deşik eden, hazinenin, MB’nin, kamu bankalarının kasasını boşaltan bizzat iktidarın kendisi.”dedi. Bu durumun bütçeye büyük zarar verdiğini ve iktidarın halkın parasına sahip çıkma konusunda samimi olmadığını belirtti.

İKTİDARIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

CHP Keşan İlçe Başkanı Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet belediyelerini çökertme planının amacına ulaşamayacağını belirterek, eleştirilerini şöyle sonlandırdı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin parasına sahip çıkmak konusunda bu kadar hassas, samimi ve dürüstse önce iktidarın aile vakıflarına, tarikat ve cemaat STK’larına ‘yardım ve destek’ adı altında bütçeden aktarılan milyarları kesmelidir. İktidar gücüyle muhalefet belediyelerini çökertip halkı hizmetsiz bırakma, belediyelere iş yaptırmama planı amacına ulaşamayacaktır. Doğrudan milleti cezalandırma amaçlı bu adımla seçmenin ve milletin hem vicdanında hem de oylarında bir kez daha hezimete uğrayacaktır”