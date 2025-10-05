Bursa'da Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği (NİLTİMDER) üyeleri yeni dernek merkezinde buluşup önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaları gözden geçirerek değerlendirdiler.

BURSA (İGFA) - NİLTİMDER'in kısa zaman önce faaliyete geçirdiği Dernek Genel Merkezi'nde gerçekleşen kahvaltı programına NİLTİMDER yönetimi ve üyeleriyle BTSO Meclis Üyesi, Kimya Konseyi Başkanı ve BUKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, BTSO Meclis Üyesi ve DEMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin A. Şahintürk katılım gösterdi.

Önümüzdeki dönemde bölgeye yapılacak çalışmalar ile bölgenin çeşitli sorunlarına çözümlerin arandığı toplantıda konuşan NİLTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber, 'Bugün burada hem yeni dernek merkezimizi sizlere tanıtmak, hem üyelerin birbirleri ile olan ilişkilerinin güçlenmesini sağlamak hem de gündemimizdeki konularla ilgili sizlerin fikirlerini almak amacıyla toplandık. Şu an içinde bulunduğumuz dernek merkezimiz yönetim kurulunun değil, bütün üyelerimizin yani sizlerin. Dolayısıyla merkezimize sık bir şekilde ziyaretler gerçekleştirmenizi, bizimle sürekli irtibat halinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Sizler buraya geldikçe ve fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaştıkça bölgenin sorunlarına çözüm bulmak bizim için çok daha kolay olacaktır. Şu an gündemdeki en önemli meselemiz 'Katı Atık Bedeli' konusu. Bu konuda sözü avukatımız Yalçın Yaman'a bırakmak istiyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Katı atık bedeli konusunda üyelere bilgilendirmelerde bulunan Avukat Yalçın Yaman konu hakkında merak edilenleri cevaplandırarak ve izlenecek yolu üyelerle paylaştı.

Toplantının devamında üyeler ekonomik değerlendirmelerde bulundu.