Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında Nijerya ile ticaret, eğitim, enerji ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğini güçlendirecek kararlar alındığını duyurdu. Erdoğan, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bağlılığını teyit etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Ankara'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemize ilk resmî ziyaretini gerçekleştiren Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Erdoğan, Nijerya'nın 230 milyonluk nüfusuyla Sahraaltı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Görüşmelerde ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayisi alanlarındaki iş birliği detaylı şekilde ele alındı.

2021 yılında Nijerya'ya yaptığı ziyaretle başlatılan iş birliğinin daha ileri taşınması için adımların planlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılması gereken adımların değerlendirildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Nijerya'nın yanında olduklarını vurgularken, askerî eğitim ve istihbarat alanlarında iş birliği imkânlarının ele alındığını ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA 9 ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmelerde ayrıca eğitim alanındaki iş birliği gündeme gelirken, taraflar eğitim iş birliği anlaşması imzalayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini daha da güçlendirdi.

Liderler huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî İşbirliği Protokolü Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı