Basın ve sosyal medyada dolaşan Türk Telekom'un hizmetlerini özel şirketlere devredeceği iddiaları dezenformasyon olarak nitelendirildi; abonelere zam yapılacağı yönündeki söylentiler de gerçeği yansıtmıyor.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yayılan Türk Telekom'un hizmetlerini özel şirketlere devredeceği ve kamu zararına yol açacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın sektörde yaygın olarak kullanılan rutin operasyonel süreçler olduğu, herhangi bir hizmet devri veya kamu zararının söz konusu olmadığı vurgulandı. Ayrıca, abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki iddiaların da asılsız olduğu belirtildi. Kamuoyunun, spekülatif ve yanıltıcı bu tür paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği özellikle ifade edildi.