Niğde’nin köklü mutfak mirasını yansıtan Sarım Burma Tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törende, tescil belgesi takdim edilirken, kentin 8 coğrafi işaretli ürünü sergilendi.NİĞDE (İGFA) - Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO), Niğde Sarım Burma Tatlısı’nın coğrafi işaret tescil belgesinin takdim törenine ev sahipliği yaptı.

Törene, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve NİTSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu katıldı. Programda, Niğde’ye özgü coğrafi işaretli ürünler de sergilendi.

NİĞDE’NİN 8. COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ

Niğde Sarım Burma Tatlısı’nın, 1715 numaralı Mahreç İşareti Belgesi ile tescillenmesiyle, Niğde’nin coğrafi işaretli ürün sayısı 8’e yükseldi.

Daha önce Obruk (Arısama) Halısı, Niğde Kalsiti, Niğde Kelle Söğüş, Niğde Tahinlisi, Bor Söğürmesi, Darboğaz Kirazı ve Niğde Tavası coğrafi işaret almıştı. Niğde Köfteri ve Niğde Misket Elması için ise başvuru süreçleri devam ettiği öğrenildi.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Sarım Burma Tatlısı ile Niğde’nin tescilli ürün sayısının 8’e ulaştığını belirterek, bunun sadece bireysel değil, bir bölgenin ortak değeri olduğunu belirterek, "Amacımız, bu ürünleri ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür hale getirmek” dedi. Durak, Türkiye’nin coğrafi işaret başvurularında dünyada ikinci sırada olduğunu ve geçen yıl 10 binden fazla başvuruyla rekor kırıldığını anımsattı.