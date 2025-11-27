KEİPA 66. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu bildiri taslağının kabul edilmesini değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Filistin meselesi bizim için millî bir davadır' diyerek uluslararası topluma sorumluluk çağrısını yineledi.

ANKARA (İGFA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 66. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran bildiri taslağı kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kabul edilen bildiri taslağına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Gazze'de yaşanan trajedinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin hazırladığı taslağın onaylanmasının önemli bir gelişme olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Filistin meselesi Türkiye için milli bir davadır' dedi.

https://twitter.com/NumanKurtulmus/status/1993969883155947690

Gazze'de adaletin ve hakikatin yanında durma iradesini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Kurtulmuş, bildirinin hazırlanmasına katkı sağlayan tüm milletvekillerine teşekkür etti. Bu adımın, Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteğinin uluslararası platformlarda da güçlü biçimde sürdüğünün göstergesi olduğunu dile getirdi.