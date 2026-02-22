New Jersey'nin Paterson kentindeki Karaçay Camii'nde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında, 17 yaşında hayatını kaybeden Yavuz Durmaz dualarla anıldı. Programa katılan acılı anne ve baba, hukuki sürecin sürdüğünü belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentindeki Karaçay Camii'nde gerçekleştirilen program, iftar yemeğiyle başladı. Katılımın yoğun olması nedeniyle cami yemekhanesinin yanı sıra ibadet alanına da masalar kuruldu. Oruçların açılmasının ardından 9 Ocak'ta hayatını kaybeden 17 yaşındaki Yavuz Durmaz için dualar edildi.

Ailenin organize ettiği programa Türk Amerikan toplumundan çok sayıda kişi katıldı. Baba Nasuh Durmaz, yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, 'Ateş düştüğü yeri yakıyor. Rabbim bir gül verdi, 17 sene koklattı' dedi. Anne Aysun Durmaz ise oğullarını iyi yetiştirdiklerine inandıklarını ifade ederek, Yavuz'un bir daha geri dönmeyeceğini söylemenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

Aile, soruşturmanın sürdüğünü ve bu nedenle detaylı açıklama yapamayacaklarını belirtirken, davanın en yakın duruşma tarihinin 10 Nisan olduğunu açıkladı.

Şüphelinin yetişkin olarak yargılanması talebiyle Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasına dikkat çeken Baba Durmaz, bu konuda yapılan medya paylaşımlarının kamuoyu oluşturma açısından önemli katkı sağladığını söyledi. Bu arada Yavuz Durmaz'ın çocukluk arkadaşları da iftar programına katılarak aileyi yalnız bırakmadı. Gençler, yaşananlara hâlâ inanmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Hatırlanacağı gibi olay, New Jersey eyaletinin Sayreville kasabasının Parlin bölgesinde 9 Ocak'ta meydana gelmiş, gençler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü. 16 yaşındaki bir şüphelinin açtığı ateş sonucu Yavuz Durmaz hayatını kaybederken Durmaz'ın kavganın tarafı olmadığı, rastgele açılan ateşin hedefi olduğu belirtilmişti.

Yavuz Durmaz'ın cenazesi Türkiye'ye gönderilerek Bursa'da toprağa verilmişti.

Olayın ardından başlatılan imza kampanyasıyla şüphelinin yetişkin olarak yargılanması talep ediliyor.