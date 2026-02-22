New Jersey'nin Paterson kentindeki Karaçay Camii'nde, ABD Ülkücü Türk Federasyonu'nun katkılarıyla Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin yıl dönümünde anma ve iftar programı düzenlendi.
Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson'da bulunan Karaçay Camii'nde gerçekleştirilen program, Ramazan ayı dolayısıyla verilen iftar yemeğiyle başladı.
Organizasyonda, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı.
İftarın ardından düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Çakıroğlu'nun üniversite yılları ve hayatına dair konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, Çakıroğlu'nun hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti. Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, şehadet yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programa yoğun katılım olduğu gözlendi.