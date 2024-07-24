Nevşehir Belediyesi sporcusu Buğlem Kılıç, U-11 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 54 Kg’da Türkiye Şampiyonu oldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U-11, U-13 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden 482 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Nevşehir Belediyesi sporcusu Buğlem Kılıç, U-11 54 Kg kategorisinde yarıştı.

Kılıç, şampiyona kategorisindeki tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Şampiyonu olan Buğlem Kılıç ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: igf