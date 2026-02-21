Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları katıldıkları her branşta farkındalık oluşturmaya ve fark yaratmaya devam ediyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - 16-18 Şubat tarihleri arasında yapılan U-20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Nevşehir Belediyespor'un milli sporcuları 53 kg Liva Nur Çelik Türkiye 5.si ve 68 kg Ravza Nur Yedier Türkiye 3.sü oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Nevşehirli Milli sporcular 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan milli takım kampına katılarak Uluslararası Şampiyonlar Turnuvasında şehri ve ülkemizi temsil etmek için ter dökecek.