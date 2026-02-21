Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Celal Bulut ve beraberindeki heyet, Ağrı Valisi Önder Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Ziyarette amatör futbolun mevcut sorunları ve kulüplerin ihtiyaçları gündeme getirildi.

AĞRI (İGFA) - Federasyon Başkanı Celal Bulut'a; Başkan Yardımcıları Necdet Çiftçioğlu ve Hayati Bekiz, Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Beşir Fidan ile ASKF Sosyal İşler Sorumlusu Hanifi Yerlikaya eşlik etti. Heyet, amatör kulüplerin malzeme eksikliği başta olmak üzere yaşadığı sorunları Vali Bozkurt'a iletti.

Vali Önder Bozkurt, amatörlüğün sporun temelini oluşturduğunu belirterek amatör kulüpleri önemsediklerini ifade etti. Göreve yeni başladığını hatırlatan Bozkurt, uygun bir zamanda amatör kulüpleri bir araya getirerek spor malzemesi desteğinde bulunmayı planladıklarını söyledi. Vali Bozkurt, sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutan en önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çekerek, amatör sporun desteklenmesinin hem gençlik hem de toplum açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ASKF Başkanı Celal Bulut ise Vali Bozkurt'un amatör spor adına önemli çalışmalara imza atacağına inandıklarını belirterek, 'Gençliği ve sporu önemseyen bir valimiz var. Her milli formayı giyen sporcunun ilk forması amatör formadır. Bu nedenle amatör kulüplerimizin forma, eşofman, futbol topu gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşıyor. Sporcu sayısının artırılması için gerekli adımların atılacağına inanıyoruz' dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona ererken, ASKF heyeti nazik kabulleri dolayısıyla Vali Önder Bozkurt'a teşekkür etti.