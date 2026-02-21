Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan, şampiyonun belirleneceği play-off etabındaki ilk maçında ise Ortahisar Belediyespor'u mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak'la 23-23 berabere kaldı.

BURSA (İGFA) - Ligin normal sezonunda 1 galibiyet, 1yenilgi aldığı rakibiyle Nilüfer Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediyespor, Muğla ekibi karşısında sahadan 1 puanla ayrıldı. Maça iki takım da kontrollü başladı. İlkyarıda hep skor üstünlüğünü elinde bulunduran Belediyespor Hentbol Takımı, 20. dakikayı 8-7 önde geçerken, devreyi de 11-10 üstün tamamladı.



Ancak ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Büyükşehir Belediyespor, 35'te 13-12'lik skorla geriye düşerken, 38. dakikayı 15-12 geride geçti. Zaman zaman farkı 1 sayıya indiren Belediyespor Hentbol Takımı, son bölümde hücumda aksayınca son 7 dakikaya 22-19 geride girdi. Karşılaşmanın son 45 saniyesine 23-22 geride giren Belediyespor, 20 saniye kala eşitliği yakalarken, kalan sürede rakibine gol şansı tanımadı ve maç 23-23 beraberlikle tamamlandı.



Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4 devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek play-off etabındaki üçüncü maçında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak.



SALON: Nilüfer Üçevler

HAKEMLER: İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sevilay İmamoğlu Öcal, Beyzanur Türkyılmaz, Cansu Akalın 2, Alena Ikhneva, Zeynepnur Kendirci 1, Agni Zygoura 5, Emine Gökdemir 2, Yeliz Özel 5, Joana Fortauna da Costa 1, Sibel Gündoğdu, Francisca Araujo Joao 6, Fatma Ay Babur, Yağmur Aktay, Büşra Işıkhan 1, Yaren Berfe Eren

ARMADA PRAXIS YALIKAVAK: Yağmur Bembeyaz, Edanur Burhan, Gülcan Tügel 5, Bezrukova 6, Nurceren Akgün Göktepe, Ceylan Akdemir 5, Copi 4, Beyza Gedik 3, Anca, Tuana Akman

DEVRE: 11-10

İKİ DAKİKA CEZALARI: Gülcan Tügel, Bezrukova (Armada Praxis Yalıkavak), Cansu Akalın, Zeynepnur Kendirci, Yağmur Aktay, Agni Zygoura (Bursa Büyükşehir Belediyespor)