Nevşehir Belediyesi ile Berber ve Kuaförler Odası tarafından Nevşehir Belediyesi Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde bulunan özel insanların saç ve sakal bakımları yapıldı. Kent merkezimizde bulunan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Ziyaret kapsamında Podium Bayan Kuaförü ve AGF Barber Erkek Akademi çalışanları tarafından 13 erkek ve 18 kız öğrencinin saç bakımı ve sakal tıraşları yaptırıldı.

Her ay düzenli olarak yapılacak bu etkinliğe dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Aldemir ve Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Aslıhan Tekin, Berber ve Kuaförler Odası Başkanlığı ile etkinliğe katkı sağlayan bayan ve erkek kuaförlerine teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı konuya dair yaptığı açıklamada 'Özel çocuklarımızı mutlu edebilmek adına böyle bir etkinlik planladık. Farklı bir etkinlik olması adına ve bu tip imkanlara her zaman ulaşamayacakları gerçeğiyle özel insanlarımızı mutlu etmek ve farkındalık sunmak adına böyle anlamlı bir iş yapalım dedik.

Özel vatandaşlarımızın yaşam kaliteleri gerçekten çok kolay değil. Zor koşullarda hayatını idame ettirmeye çalışan insanlarımıza ne kadar yardımcı olursak o kadar iyi olacağını düşünüyoruz. Daha güzel işler ve onları mutlu edecek organizasyonlar yapabilmek dileğiyle' diye konuştu.

Özel öğrenciler ise saç bakımı ve sakal tıraşları sebebiyle mutlu olduklarını ifade ederek katkı sağlayanlara teşekkür ettiler.