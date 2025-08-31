Nevşehir Belediyesi’nin “Zafer Şöleni” temasıyla düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Can Çoban, Nevşehirlilere muhteşem bir konser verdi.NEVŞEHİR (İGFA) - Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de coşku ve heyecanla kutlandı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın “Gelin birlik olalım zaferimizi kutlayalım” çağrısına binlerce Nevşehirli akın etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Kayaşehir Yerleşkesinde düzenlenen konsere, Nevşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda farklı enstrüman çalabilen, güçlü yorumu ve sesiyle fark oluşturan Özgür Can Çoban kendine has yorumları, şarkıları ve türküleriyle Nevşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Zafer Şöleni dolayısıyla planlanan etkinlikler kapsamında Özgür Can Çoban konseri hemen öncesi Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Güzel Sanatlar Merkezi Kadın Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı. Nevşehir Belediyesi tarafından konsere gelen vatandaşlara gazoz, kağıt helva ve çeşitli ikramlar yapılırken zafer bayramı ruhunu yansıtan ezgiler seslendiren Özgür Can Çoban Nevşehirli vatandaşlara harika bir 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.

Binlerce Nevşehirlinin katıldığı muhteşem konser etkinliği sonunda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi hanımefendi Melek Arı, sanatçı Özgür Can Çoban’a plaket ve çiçek hediye etti.