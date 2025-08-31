30 Ağustos Zafer Bayramı Nevşehir’de düzenlenen tören ile kutlandı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’de, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri Valilik makamında tebriklerin kabulü ile devam etti.

Kutlama programı kapsamında Nevşehir Merkez 2 Nolu Çim saha da Vali Ali Fidan beraberinde Belediye Başkanı Rasim Arı ve Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik ile halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Günün anlam ve önemine uygun konuşmaların ardından Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunuldu.