Nevşehirliler A Milli Futbol Takımımızın Portekiz maçını Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine kurulan dev ekranda büyük bir heyecanla takip etti

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da maçı vatandaşlarla birlikte izledi.

Nevşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki maçlarını Nevşehirlilerin bir arada izleyebilmesi için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine dev ekran kurdu. Bu önemli müsabaka için maçtan saatler önce Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelen vatandaşlara belediye tarafından Türk Bayrakları dağıtılarak gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu. Burada yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile A Milli Takımın mücadelesini omuz omuza izleyerek maçın heyecanını yaşadı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da burada vatandaşlarla birlikte Portekiz maçını büyük bir heyecanla takip etti. Arı, maç sonrasında kendi kullandığı Nevşehir Belediyesi’ne ait olan servis otobüsü ile gençleri konser programı için Nevşehir Kalesi’ne götürdü.