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Eylül Soylu’nun sahne alacağı konser saat 20.15’de başlayacak. Konsere dileyen tüm müzikseverler ücretsiz olarak katılabilecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde Meryem Ana Kilisesi’nde Caz Konseri gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından 18 Ağustos 2024 Pazar akşamı tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Caz Konseri düzenlenecek.

Aliağa Yolcu İskelesi için çalışmalara başlandı

Aliağa Yolcu İskelesi için çalışmalara başlandı