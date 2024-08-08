Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların akşam saatlerine Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in doğusu akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.