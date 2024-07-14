Nevşehir Belediyesi U13 Sutopu Takımı katıldığı Türkiye Şampiyonasında üçüncü olmayı başarırken sporcularımız En Çok Gol Atan Oyuncu ve En İyi Kaleci ödüllerinin de sahibi oldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Sutopu Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası 10-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Manisa Atatürk Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Turnuvanın şampiyonu Galatasaray olurken, ikinci İzmir BBSK ve üçüncü de Nevşehir Belediyesi oldu.

Şampiyonada, Nevşehir Belediyesi sporcusu Elif Erdoğan 45 golle En Çok Gol atan oyuncu olurken, yine aynı kulüpten Ilgın Ayşegül Ongu’da En iyi Kaleci seçildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, elde ettiği derecelerle şampiyonada adından söz ettiren Nevşehir Belediyesi Sutopu Takımı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti