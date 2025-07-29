Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezinde eğitilebilir durumda minik yaş grubu öğrencilere yaz okulu açıldı.KAYSERİ (İİGFA) - Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz okulunda milli eğitim kaynaştırma öğrencileri olarak eğitim alan öğrencilerin yaşları 7 - 11 arasında değişkenlik gösteriyor. Yaz okulu kapsamında açılan bu kurslar Ağustos sonuna kadar devam edecek. Verilen eğitimler öğrencilerin yetenekleri ve düzeyleri doğrultusunda kişiye özel şekilde planlanıp, hem bireysel hem de grup eğitimleri şeklinde 5 hafta süreyle hizmet verecek.

Eğitilebilir durumda olan engelli minik yaş grubu öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirebilmesi, hem öğrenip hem de eğlenebilmesi amacıyla düzenlenen kurslar, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlayan kurslar hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri haftada 2 gün, 2 saat olmak üzere planlandı. Kurs boyunca eğitsel oyunlar, el göz koordinasyon aktiviteleri, boyama, yürüyüş, dans ve takım sporları gibi minik yaş grubu öğrencilere durumlarına uygun çeşitli etkinlikler planlanıyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Tatar ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Elif İldeniz tarafından ve hayata geçirilen kurslar Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Nevşehir Belediyesi’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurs kayıtları Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezinde devam ediyor. Eğitim Merkezinde 1 sınıf eğitilebilir durumda küçük öğrencilere göre düzenlenirken yer minderleri, yumuşak zemin, eğitsel oyuncaklar, rengârenk materyaller ve fiziki ortam çocukların seviyelerine uygun olarak düzenlenirken kurs yaz sonuna kadar hizmet verecek.