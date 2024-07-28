Nevşehir Belediyesi, Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümüne özel 70 sportif ve kültürel etkinlik düzenleyecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluşunun 70. yıl dönümünü geçtiğimiz gün Kayaşehir’de düzenlediği muhteşem bir program ile kutlayan Nevşehir Belediyesi, 70. Yıl için 70 farklı etkinlik gerçekleştirecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanacak ve şehrin dinamik ruhunu ve zengin kültürel mirasını yansıtacak olan konser, sergi, spor turnuvaları, doğa yürüyüşleri, gençlik kampları gibi etkinlikler, 20 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

70 yılın hatırasını yaşatmak ve şehrimize olan bağlılığımızı pekiştirmek amacıyla hazırlanan ve her yaş grubundan ve ilgi alanından insanlara hitap edecek şekilde çeşitlendirilen etkinlikler farklı mekanlarda gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek olan programlara katılmak isteyenler, detaylı program ve etkinlik takvimi için Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Belediyesi’nin kurumsal sosyal medya hesaplarının yanı sıra Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarını takip edebilir.