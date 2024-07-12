Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde gençlere ve eğitime yönelik projeleri ve destekleri ile Türkiye’de adından söz ettirmeyi başaran Nevşehir Belediyesi, PMYO, BESYO ve Askeri Okullara Giriş Fiziki Yeterlilik Sınavlarına hazırlanmak isteyen gençler için açtığı ücretsiz hazırlık kursları büyük ilgi gördü.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Yaz Spor Okulları kapsamında PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu), BESYO (Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu) ve Askeri Okullarda eğitim alarak geleceklerini şekillendirmek isteyen gençlerin fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanabilecekleri kurs açtı. Alanında uzman antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen kurslarda gençlerin girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkurları oluşturuldu.

Kurslara katılan gençler, Nevşehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Çim Saha’da bulunan atletizm pistinde güç depolarken, 2000 Evler Mahallesi TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “Sınavlara Hazırlık ve Parkur Etabı” eğitimiyle de çabukluk kazanarak sınavlara teorik olarak hazırlanma şansı yakalıyor.

Kursa katılarak sınavlara hazırlanan gençler, kendilerine böyle bir imkânı sunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti. Türkiye’nin birçok ilinde gençlerin bu sınavlara belli miktarlarda para harcayarak hazırlanırken Nevşehir’de ücretsiz olarak bu kurslara katılanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten gençler, “Gençleri bu denli seven ve onlara güvenip, destek veren bir belediye başkanımız olduğu için gerçekten çok şanslıyız. Gençler olarak belediye başkanımız Rasim Arı ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ve antrenörlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.