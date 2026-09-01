Kocaeli denizlerinde av yasağının sona ermesiyle 2026-2027 su ürünleri av sezonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından modernize edilen Kandıra Kefken Limanı'nda düzenlenen törenle başladı. Programda katılımcılara balık-ekmek ikram edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Denizlerde av sezonunun açılışına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, il ve ilçe protokolü, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başladı; ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Düzenlenen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni av sezonunun balıkçılar için bereketli geçmesini dileyerek belediyeciliğin temel amacının halka hizmet etmek olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, 'Bizler halk için varız. Bizim varlık sebebimiz hizmet etmek' diyerek, makamların halka ağalık ya da paşalık yapmak için değil, hizmet etmek için bulunduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın ayrıca yapılan çalışmalar karşısında vatandaşlardan teşekkür değil, helallik istediklerini söyledi.

Konuşmasında Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur' sözünü hatırlatan Büyükakın, tek amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu belirtti. Balıkçılara ve denizlerdeki yatırımlara yönelik desteğin süreceğini kaydeden Büyükakın, konuşmasını 'Vira Bismillah' diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası protokol üyeleri balıkçılarla birlikte teknelerle denize açıldı. Kefken Limanı'ndan Karadeniz'e açılan balıkçılar ve protokol, yeni sezonun ilk ağını denize atarak av sezonunu resmen başlattı.