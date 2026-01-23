Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası başkan adayı Nevim Suvar, üyeleriyle bir araya gelirken, tam destek aldı. Suvar'ın yeni projeleri de büyük ilgi uyandırdı.

BURSA (İGFA) - 17 Şubat 2026 Salı günü Atalay Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek olan seçim için çalışmalarına ara vermeden devam eden Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası başkan adayı Nevim Suvar, üye ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Suvar, Bursa Kebapçısı, Kebapçı Hüseyin ve İşte Mantı firmalarının sahipleriyle bir araya gelerek sorunları masaya yatırdı. Nevim Suvar'a ünlü yönetmen, oyuncu ve gastronomi uzmanı Ezel Akay da eşlik etti.

'GEÇMİŞE SAYGI, GELECEĞE CESARET'

Meslektaşlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Suvar, odada 'geçmişe saygı, geleceğe cesaret' mottosuyla değişim sürecini başlattı. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde üyelerinin sorunlarını dinleyen Nevim Suvar, sıkıntıları öncelikleyerek ekibiyle birlikte çözüme ulaşacaklarını ifade ederken, 'Her meslek gibi bizim işimiz de çok büyük önem taşıyor. Sadece Bursalılara değil şehrimize misafir olan turistlere de hizmet ediyoruz. Bu açıdan şehrin vitrini gibiyiz. Gastronomi alanında Bursa'nın sayısız güzel lezzeti var. Bunu da sunan meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda görev yapması için çalışacağız' dedi.

ÜYELERİN KREDİYE ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK

Önceki dönemde ilk 3 projesini sıralayan Nevim Suvar, meslektaşlarını yakından ilgilendiren ve Oda'ya hareket getirecek merakla beklenen yeni vaatlerini de paylaştı. Üyelerin son dönemde ekonomik anlamda darboğaza girdiklerini kaydeden Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası başkan adayı Nevim Suvar, 22 yıllık iş tecrübesi ve olumlu geçmiş iş birliklerini kullanarak üyelerinin krediye erişimini hızlandırarak süreci kolaylaştıracaklarını dile getirdi.

SEKTÖRE GENÇLERİN KATILIMI İÇİN EĞİTİME DESTEK

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitimini başarıyla tamamlayıp Kadın Girişimci Sertifikası alan Nevim Suvar, sektörde yeni girişimcilik noktasında Avrupa Birliği'nin desteği ile Ankara'da yürütülen MYK eğitim programına üyelerin başvuruları için de destek olacaklarının altını çizerken, 'Böylelikle yurtdışında eğitim görmek isteyen, çalışmak isteyen ve aldığı eğitim ile mesleğimizi yükseltecek gençleri yetiştireceğiz' açıklamasını yaptı.

ÜYELERE HİJYEN VE TEMİZLİK İÇİN ÖZEL DESTEK

Gıda sektöründe faaliyet gösterenlerin hijyen kurallarına uymaları gerektiğinin altını çizen Suvar, işyeri hijyen ve temizlik, ilaçlama ve iş güvenliği konusunda üyelere destek sağlanacağını müjdelerken, ilgili eğitim kurumları ile görüşerek özel anlaşmalar yapıp esnafın işini kolaylaştıracaklarını dile getirdi.