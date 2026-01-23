Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerde de ilçe merkezi ve kırsal mahalle yollarında kar yağışına karşı tüm imkanlarını seferber etti. Büyükşehir ekipleri, tüm ilçelerde karla mücadele çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürürken, ilçe ve köy yollarının açık tutulması için yoğun mesai harcıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Ulaşımın aksamaması için sahadaki ekipler, iki gündür kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Nizip'te bir greyder ve 5 beko loder ile karla mücadele çalışması yaparken, diğer ilçelerde de kar küreme ve yol açma faaliyetlerini sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında birçok ilçe ve kırsal mahalle yolu ulaşıma açık hale getirilirken, diğer güzergahlarda da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde yapılan kar küreme çalışmalarıyla yol güvenliği sağlanırken, özellikle kırsal mahallelerde buzlanma riskine karşı önleyici uygulamalar sürdürülüyor. Büyükşehir ekipleri, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için sahada aktif görev yapmayı sürdürüyor.

TÜM İLÇELERDE KAR SEFERBERLİĞİ!

Ana arterler, ilçe yolları, bağlantı güzergahları ve köy yollarında yapılan çalışmalarla trafik akışının bozulmasının önüne geçiliyor.

Karla mücadele kapsamında sahada tuz robotları, kar küreme araçları, greyderler, loder ve beko loderler görev yapıyor. Tuzlama araçları buzlanmaya karşı önleyici çalışma yaparken, arazöz ve solüsyon araçları yol yüzeyini temiz ve güvenli hale getiriyor. Lojistik destek kamyonları malzeme sevkiyatını sağlarken, vinç ve çekiciler olası olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Kent genelinde oluşturulan 10 bin 500 ton tuz ve 250 ton buz çözücü solüsyon stoku, ihtiyaç duyulan ilçe ve kırsal mahallelere sevk ediliyor. Büyükşehir ekipleri, hava koşulları normale dönene kadar tüm ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek.