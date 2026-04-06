İSTANBUL (İGFA) - TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, iştiraklerinden Ditaş için RMK Marine tarafından inşa edilen NB129 T. FLORYA'nın denize indirilme törenine katıldı.

Tören, Tuzla'daki RMK Marine Tersanesi'nde gerçekleştirildi.

Genel Müdür Bilal Topçu, denizcilik sanayinin Türkiye'deki güçlü yapısının daha da güçlendirileceği bu önemli projeyle, hem yerli üretim kapasitesinin artırılacağına hem de Türkiye'nin savunma sanayiine katkı sağlanacağına dikkat çekti. Projenin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını dileyen Topçu, bu adımın, Türk denizcilik sektörünün uluslararası alandaki rekabet gücünü artırarak önemli bir kilometre taşı oluşturduğunu belirtti.