Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, GÖKBEY Hava Ambulansı'nın üretim ve uçuş test faaliyetlerini yerinde inceledi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki bağımsızlık hedefini bir adım daha ileriye taşıyan GÖKBEY Hava Ambulansı'nın lansmanına katıldı.

Hava ambulansının üretimi ve uçuş test faaliyetlerini yerinde inceleyen Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta kendi teknolojilerini geliştirme yolunda önemli bir adım attığını vurguladı.

GÖKBEY Hava Ambulansı, sağlıkta tam bağımsızlık vizyonunun somut örneklerinden biri olarak gökyüzünde yerini alacak.

Bakan Memişoğlu, bu adımın sağlık hizmetlerine ulaşımı daha hızlı ve etkin hale getireceğini, ayrıca dışa bağımlılığı azaltacağını belirtti.

GÖKBEY'in, yerli üretimle geliştirilen ilk hava ambulansı olması, Türkiye'nin sağlık ve savunma sanayisi arasındaki entegrasyonu güçlendirecek ve Türk mühendislerinin yetkinliklerini bir kez daha dünyaya göstermesi bekleniyor.