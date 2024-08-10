Büyükşehir’in anlamlı projesi Geniş Ailem’in refakat sistemiyle 7 yılda toplam 26 bin 81 hizmet verildi. Nazmi amca da Geniş Ailem’i kendi ailesinden görüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Geniş Ailem projesi kapsamında 65 yaş üstü ve engelli bireylere refakat hizmetini 7 yıldır özenle sürdürüyor. Büyükşehir, 65 yaş üstü veya engelli olan, dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayan, yalnız yaşayan, eşiyle veya çocuklarıyla yaşayıp evdeki diğer bireylerin de sağlık durumu elverişli olmayan vatandaşlara refakat hizmeti veriyor. Geniş Ailem Projesiyle yaşlı bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlere ulaşmasını sağlıyor. Proje kapsamında hizmete başlanan 2018-2024 yılları arasında resmi işlemler, sağlık hizmetleri, sosyal destek işlemleri alanında toplam 26 bin 81 işlemde hizmet sunuldu. İlaç hatırlatma, eczaneye götürme, ilaç yazdırma, hastane randevu alma, sağlık taraması (tahlil) yaptırma, muayenede refakat; sosyal destek hizmetlerinde ise alışveriş, ev ziyareti fatura ödeme gibi işlemler en önemli hizmet alanı olarak öne çıkıyor. Görme engeli bulunan 84 yaşındaki Nazmi Akdeniz, 7 yıldır aldığı ulaşım ve refakat hizmetiyle sıcak yemek hizmetinden oldukça memnun.

GENİŞ AİLEMLE YALNIZ DEĞİLSİN

Büyükşehir Belediyesi’nin 7 yıldır devamlılık sağlayan bu hizmeti Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş üstü, dışa bağımlı konularda yardımcı kimsesi olmayan, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşları kapsıyor. İmkanlardan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri ya da evde tek yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın yakın çevresinden, muhtarlar ve STK’lar tarafından 153 üzerinden başvuru yapılması yeterli. Sosyal inceleme sonrasında; yaşam koşullarını iyileştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek sağlanıyor. Bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam faaliyetlerine destek sağlamak, ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak sosyal faaliyetler ve aktiviteler düzenleyerek kişinin yaşam kalitesini artırmak isteniyor. Ayrıca kişilerin fiziksel ve psikolojik iyilik halini, sosyal işlevselliğini ve aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda yaşam koşullarını iyileştirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

NAZMİ AKDENİZ REFAKAT HİZMETİNDEN MEMNUN

Büyükşehir Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünden 7 yıl önce hizmet almaya başlayan ve görme engeli bulunan 84 yaşındaki Nazmi Akdeniz, 2019 yılından bu yana aldığı ulaşım ve refakat hizmetiyle sıcak yemek hizmetinden oldukça memnun. Akdeniz, “Bir arkadaşım vasıtasıyla Büyükşehir’den hizmet almaya başladım. Eskisi gibi değilim hastalıklarım çoğaldı, her yere gidemiyorum. Büyükşehir Belediyesi beni götürüyor; mesela maaşımı almamı sağlıyor, sağlık ocağına götürüyor orada ilaçlarımı yazdırıyor. Doktor ihtiyacı olduğunda götürüyorlar, ilaçlarımı yazdırıyorlar yani ne lazım gelse telefonumla arıyorum. Başka bir arayanım elimden tutanım yok. Bu gün hastaneye gittik, yarın da gideceğiz, inşallah götürdükleri müddetçe memnuniyetle samimiyetle işi sürdüreceğiz. 7 yıldır Büyükşehir Belediyesi’nden aldığım hizmet için sizlere teşekkür ediyorum, hayırlar temenni ediyorum” dedi.

İLAÇ YAZDIRMA, HASTANE YARDIMI

Geniş Ailem Projesi kapsamında günlük ihtiyacını karşılayamayan vatandaşın talebi doğrultusunda refakat personeli tarafından heyet raporu çıkarma işlemleri, ilaç hatırlatma, eczaneye götürme, ilaç yazdırma, hastane randevu alma, sağlık taraması (tahlil) yaptırma, muayenede refakat; sosyal destek hizmetlerinde ise alışveriş(market, pazar), ev ziyareti, kitap/gazete okuma, kültürel faaliyetler, tekerlekli sandalye ile gezinti; resmi işlemlere destek hizmeti de fatura ödeme, kuruma yerleştirme (huzurevi, rehabilitasyon), maaş bağlatma (yaşlılık maaşı, engelli maaşı işlemleri), maaş çekme, noter işlemleri, nüfus işlemleri, PTT işlemleri, SDYV yardım başvurusu işlemleri, SGK işlemleri, sosyal yardım başvuru (sıcak yemek, evde bakım, gıda-giyim), tapu işlemlerine destek veriliyor.