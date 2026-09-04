Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentin zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve gastronomi turizmine kazandırmak amacıyla hizmete sunduğu Mutfak Sanatları Merkezi ile Mülhem Kayseri Mutfağı, 5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 'Lezzet Noktaları' arasında yerini aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın turizm ve gastronomi alanındaki vizyonu doğrultusunda kentin asırlık mutfak kültürünü geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Kayseri'nin eşsiz lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5-13 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin önemli gastronomi mekânlarından Mutfak Sanatları Merkezi ile Mülhem Kayseri Mutfağı, festivalin 'Lezzet Noktaları' oldu.

Kayseri Mutfağı Festival Sofrasında

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'nin köklü gastronomi mirasının yaşatıldığı iki önemli mekân, festival boyunca şehri ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerin Kayseri mutfağını yakından tanımasına imkân sağlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi, geleneksel Kayseri mutfağının korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarıyla festivalin lezzet durakları arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde hizmet veren Mülhem Kayseri Mutfağı ise kentin tarihî atmosferini Kayseri'nin geleneksel lezzetleriyle buluşturarak Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne gastronomi alanında renk katacak.

Kültür Yolu, Kayseri'de Lezzet Yoluna da Dönüşecek

Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere kadar pek çok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak festival, Kayseri'nin zengin gastronomi değerlerinin tanıtımına da katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Mutfak Sanatları Merkezi ve Mülhem Kayseri Mutfağı ile şehrin köklü mutfak mirasını festival coşkusuyla buluştururken, ziyaretçilere Kayseri'yi tarihi, kültürü, sanatı ve lezzetleriyle bir bütün olarak deneyimleme fırsatı sunacak.

Kayseri'nin sahip olduğu gastronomi değerlerini turizmin güçlü bir parçası hâline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin geleneksel lezzetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına ve Kayseri mutfağının tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor.

Festivalin Lezzet Durakları Misafirlerini Bekliyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri'nin kültür ve sanat zenginliğini keşfedecek vatandaşlar, festivalin 'Lezzet Noktaları' olarak belirlenen Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş.'nin gastronomi mekânlarında kentin mutfak kültürünü de deneyimleme imkânı bulacak.

Mutfak Sanatları Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde; Mülhem Kayseri Mutfağı ise Kayseri Kalesi'nde 5-13 Eylül tarihleri boyunca festival ziyaretçilerini Kayseri'nin eşsiz lezzetleriyle buluşturacak.

Böylece Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde kültürün ve sanatın yolu kadar lezzetin yolu da Kayseri'den geçecek.