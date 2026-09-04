Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen Park Konserleri, vatandaşları müzik ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen Park Konserleri, vatandaşları müzik ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor.

Yaz akşamlarını kültür-sanat etkinlikleriyle renklendiren konserde sahne alan Sanatçılar Mustafa Kızıltuğ ve Yüksel Didikoğlu, Sefer Eğri Parkı'nda Keçiörenlilerle bir araya geldi.

Sefer Eğri Parkı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülere hep birlikte eşlik ederek keyifli bir akşam geçirdi.

Konser boyunca parkı dolduran vatandaşlar, müziğin ritmine kendilerini bırakarak gönüllerince eğlendi.

VATANDAŞLAR HALAY ÇEKEREK KEYİFLERİNCE EĞLENDİ

Akşam boyunca renkli ve hareketli görüntüler yaşanırken, bazı vatandaşlar çalınan hareketli parçalar eşliğinde halay çekerek konser coşkusuna ortak oldu. Her yaştan Keçiörenlinin katıldığı konser, ilçede kültür ve sanat etkinliklerinin vatandaşların sosyal yaşamına kattığı canlılığı bir kez daha ortaya koydu. Keçiören Belediyesi, konser alanında vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında da bulundu. Farklı yaş gruplarından vatandaşları aynı etkinlikte buluşturan konserler, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sağlıyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ÖZARSLAN'A TEŞEKKÜR

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Keçiörenliler, ilçede düzenlenen kültür-sanat faaliyetlerinin sosyal yaşama önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Vatandaşlar, kendilerine müzik, eğlence ve sosyalleşme imkânı sunulan Park Konserleri için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti. Keçiören Belediyesi'nin ilçenin farklı noktalarında düzenlediği Park Konserleri, önümüzdeki günlerde de devam edecek.