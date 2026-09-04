İzmir Bornova Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Menemen Şenliği'nin finali Altındağ Kent Bostanı'nda muhteşem bir buluşmayla yapıldı.

İZMİR (İGFA) - Kadınları ev ortamından çıkarıp hayatın merkezine konumlandırmayı hedefleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Erkeklerin kahvedeki muhabbetleri değil, kadınların bostandaki sohbetleri Bornova'yı yönlendirecek' dedi.

Bornova Belediyesi'nin daha önce Evka-4 ve Doğanlar Kent Bostanları'nda gerçekleştirdiği Menemen Şenliği, hafızalardan silinmeyecek bir finalle Altındağ Kent Bostanı'nda noktalandı.

Kent Bostanı'nda kadın üreticilerin el emeğiyle yetiştirdiği taptaze ürünlerle hazırlanan menemenler, dostluk ve dayanışma sofrasına ayrı bir lezzet kattı.

Siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda üretici kadının bir araya geldiği kahvaltı programına Altındağ'ın yanı sıra; Işıkkent, Pınarbaşı, Rafetpaşa ve Mevlana Kent Bostanları'ndan yararlanan Bornovalı kadınlar da katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MADDE BAĞIMLILARININ YUVASIYDI, KADINLARIN YAŞAM ALANI OLDU

Şenlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ Kent Bostanı'nın kurulduğu alanın geçmişteki karanlık tablosunu paylaştı. Kent bostanı fikrinin doğuş hikayesini aktaran Başkan Eşki, şu ifadeleri kullandı:

'Bu fikrin başladığı yer aslında çok acı. Burada daha önce bir park vardı ve vatandaşlar güvensizlik nedeniyle bu parkın kaldırılmasını istiyordu. Alkol ve uyuşturucu madde tüketimi gibi tehlikeli durumlar yüzünden kadınlar ve çocuklar parka adım atamıyordu. Parkı kaldırmak yerine, kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyacak, onları mutlu edecek bir formül aradık ve aklımıza kent bostanı geldi. Buradaki başarıyı görünce bu işin Bornova genelinde büyüyeceğini hissettim. Eylül ayında Bornova'da 10. kent bostanımızı açıyoruz.'

'BİZ KADINLARI TOPRAKLA DEĞİL, HAYATLA BULUŞTURUYORUZ'

Kadınların sosyal hayatta çok daha aktif roller üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Eşki, belediyecilik vizyonunu şu sözlerle özetledi:

'Biz kadınları toprakla değil, hayatla buluşturuyoruz. Amacımız ev ile market arasında sıkışan ya da sadece okul önlerinde sosyalleşebilen kadın yaşantısını Bornova'da kökten değiştirmek. Kadınlarımız burada üretim yaparken sosyalleşsin, komşularıyla dayanışma içinde dertlerini paylaşsın istiyoruz. Protokol etkinliklerimize artık sanayi odaları, spor kulüpleri ve muhtarların yanı sıra kent bostanlarındaki ev hanımlarını da davet ediyoruz. Bornova'nın içerisinde ev hanımlarının yaşamın birer baş aktörü olmasını, söz haklarının yükselmesini istiyoruz. Çünkü kadınlarımız bunu hak ediyor.'

'BAŞKAN OLMAK, ANNE OLMAKTAN ZOR DEĞİL'

Belediye başkanlığının zorluklarına esprili ve içten bir yaklaşımla değinen Eşki, 'Dün oğlum bir yaşına girdi. Eşimin o çocuğa bakarken yaşadığı çileyi, emeği yakından görüyorum. Bana 'Belediye başkanlığı zor mu?' diye soruyorlar. Vallahi billahi anne olmaktan zor değil! Bu yüzden kadınların eve mahkum olduğu bir hayatı kabul etmiyoruz. Eskiden kadınlar sokağa çıksın diye park yapıyorduk, şimdi her yerde bostan yapacağız' diye konuştu.

MUHTARLARDAN ORTAK SES: 'MAHALLELERİMİZİN ÇEHRESİ VE GÜVENLİĞİ DEĞİŞTİ'

Etkinlikte söz alan Birlik Mahallesi Muhtarı Sami Akdağ, Koşukavak Mahallesi Muhtarı Senem Üzer, Işıklar Mahallesi Muhtarı Necati Karabulut ve Egemenlik Mahallesi Muhtarı Şerif Ali Altıparmak, projeye ilişkin ortak görüşlerini dile getirdi.

Muhtarlar, daha önce güvenlik sorunu oluşturan ve metruk kalan alanların kent bostanlarına dönüştürülmesiyle mahallelerin çehresinin değiştiğini vurguladı. Kadınların güvenle bir araya gelip üretim yapabileceği, çocukların toprakla buluşabileceği bu alanları Bornova'ya kazandırdığı ve kadın emeğine sahip çıktığı için Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye ve emeği geçen tüm belediye müdürlüklerine teşekkür ettiler.