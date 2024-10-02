Finlandiya ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Ankara'da misafir edilen Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO bünyesindeki iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Finlandiya ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Stubb'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz üzere Finlandiya geçtiğimiz sene NATO üyesi olmuştur. Dostluk bağlarımıza NATO müttefikliğinin eklenmesi, ikili iş birliğimizi yeni bir boyuta taşımıştır. Bugün de görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşımla Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirme yönünde ortak irademizi teyit ettik. İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 6'lık artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Müşterek gayretlerimizle 5 milyar dolarlık hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene Finlandiya'da düzenlemeyi planladığımız Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısını bu bakımdan önemsiyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanındaki iş birliğini de ele aldıklarını belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde üçlü muhtırayla tesis ettiğimiz daimi ortak mekanizma, terörle mücadele iş birliğimizin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu alanda atılan adımları da memnuniyetle takip ediyoruz. Tabii beklentilerimizi de en üst düzeyde aktarıyoruz." dedi. Bilim ve teknolojiden, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerin çeşitlendirilmesini geleceğe yönelik yapacakları yatırımlar olarak saydıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finlandiya'da yaşayan vatandaşlarımız ve Tatar toplumu ilişkilerimizin önemli beşeri boyutunu teşkil ediyor. İkili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki iş birliğimizin sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum." diye konuştu.

"FİNLANDİYA'NIN AB ÜYELİK SÜRECİMİZE DESTEĞİNİ ARTIRARAK SÜRDÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin kalıcı barış, istikrar ve refah ortamının tesisi için ara buluculuk konusunda öncü bir rol oynadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Finlandiya ile Arabuluculuk Dostlar Grubunun eş başkanlığını yürütmekteyiz. Bu alandaki iş birliğimizi derinleştirmenin, küresel meydan okumalarla mücadele bakımından önemli olduğuna inanıyoruz. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Gazze'de yaşanan soykırım, Lübnan'a sıçrayan Orta Doğu yangını ile Türk-Avrupa Birliği ilişkileri başta olacak şekilde güncel meseleleri değerlendirdik. Finlandiya'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize yönelik desteğini artırarak sürdürmesine dair beklentimi Sayın Stubb ile paylaştım. İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin bir kez daha altını çizdik. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ile adil ve nihai bir çözüme ulaşılmasının ancak diplomasi yoluyla mümkün olduğuna dair kanaatimi Sayın Cumhurbaşkanına ifade ettim."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Stubb, Ukrayna, Filistin, Lübnan ve Sudan dâhil olmak üzere dünyanın her yerinde çatışmaların olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüklerini belirterek, ülkesinin Türkiye'nin bugünün dünyasındaki en önemli ülkelerden biri olduğunu düşünmesinin sebebini anlamak için bu bölgenin etrafındaki çatışmalara bakmanın yeterli olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Finlandiya ilişkilerinin her zamankinden daha yakın olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Stubb, "Bu yıl aslında dostluğumuzun 100. yılını kutluyoruz. Finlandiya'da yaşayan Türk ve Tatarlardan da çok memnunuz, çok mutluyuz. Yıllar içerisinde Barış Dostları çalışmalarında, Birleşmiş Milletler'de (BM), Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan iken yaptığımız çalışmalarda birçok konuda bir araya geldik ve çalıştık." dedi.