NATO, Eastern Sentry operasyonu çerçevesinde Türkiye'nin insansız hava aracı taşıyıcısı TCG Anadolu, Letonya kıyılarına konuşlandırıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - NATO, Eastern Sentry operasyonu çerçevesinde Türkiye'nin insansız hava aracı taşıyıcısı Anadolu'yu Letonya kıyılarına konuşlandırdığını sosyal medya hesabından paylaştı. Görev, Stead fast Dar t26 tatbikatı kapsamında filodaki en büyük geminin NATO Hava Komutanlığı altında faaliyet göstereceği, söz konusu ittifak ile doğu sınırındaki hava gözetimi ve savunma kapasitesini güçlendirmesinin amaçlandığı vurgulandı.

NATO yetkilileri, söz konusu adımın birlik içindeki dayanışmayı ve toprakların her karışını savunma kararlılığını teyit eden güçlü bir mesaj niteliğinde olduğunu belirtti.

https://twitter.com/NATOJFCBS/status/2024819942386712858

Tatbikat boyunca TCG Anadolu, insansız hava araçları ile gözetim görevleri yürüterek, sınır güvenliği ve kriz yönetiminde NATO'nun etkinliğini artıracak.