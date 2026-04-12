Narlıdere Belediyesi, Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle düzenlenen İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Çalıştayı'na ev sahipliği yaparak, yaşam boyu öğrenme alanında önemli bir buluşmaya imza attı. Çalıştayda, Narlıdere Belediyesi tarafından kurulacak 3. Yaş Üniversitesi'nin yol haritası da belirlendi.

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, Ege Geriatri Derneği tarafından gerçekleştirilen İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yoğun bir katılımla düzenlenen çalıştay, 3. Yaş Üniversiteleri koordinatörlerini, eğitimcileri, öğrenci temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Ege 3. Yaş Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Balçova, Güzelbahçe, Seferihisar, Narlıdere, Urla ve Buca Belediyeleri 3. Yaş Üniversiteleri koordinatörlerinin yer aldığı çalıştayda; 3. yaş üniversitelerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmek, eğitim müfredatında standardizasyon sağlamak, işleyişte karşılaşılan sorunları en aza indirmek için ortak akıl masaları oluşturuldu.

Çalıştayın en önemli maddelerinden biri de Narlıdere Belediyesi tarafından kurulma çalışmalarına başlanan Narlıdere Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi oldu. Çalıştayda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek organizasyon yapısı, fiziksel alan, gerçekleştirilecek eğitim modeli, katılımcı sistemi ve Narlıdereli vatandaşların entegrasyonu üzerine yol haritası da oluşturuldu.

İZMİR, ÖĞRENCİ SAYISINDA ZİRVEDE

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ege Geriatri Derneği Başkanı-Psikolog Mevlüt Ülgen, İzmir'in 3. yaş üniversiteleri konusunda öncü olduğunu ifade ederek, '2016 yılında başladığımız bu serüven, şu anda çok ciddi bir noktaya ulaştı. İzmir'de, Türkiye'nin toplamından fazla 3. yaş üniversitesi öğrencisi var. Yerel yönetimlerde de ciddi bir deneyim kazandık. Narlıdere Belediyemize bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştaya ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. 3. Yaş Üniversitelerimiz, aktif yaşama katılım, sosyalleşme ve kuşaklararası iletişim noktasında önemli katkılar sağladı' dedi.

EGE MODELİ, DÜNYAYA YAYILACAK

Ege 3. Yaş Üniversitesi Yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, 3. yaş üniversitelerinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Sevnaz Şahin, 'Hayatta var olabilmek, bağımsız yaşayabilmek çok değerli. İşte burada yaşam boyu öğrenme devreye giriyor. Bilişsel, fiziksel olarak güçlendiriyor, toplumsal katılımın önünü açıyor. Sosyal izolasyonu engelliyor. Dünyada 3. yaşa 'altın çağ' deniyor. Merak ettiklerini yapabiliyorlar. Altın çağınızı değerlendirmek için bir B planı yapabilir, yarım kalan hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Amacımız insanları toplumun içine entegre etmek ve yalnızlıkla mücadele etmek. Bizim artık bir modelimiz oluştu. Hedefimiz önce Türkiye'ye sonra tüm dünyaya Ege modelini tanıtmak' ifadelerini kullandı.