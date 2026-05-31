Bursa'da Nilüfer Belediyesi, uzun süredir kullanılmayan süs havuzlarını çiçek ve bitkilerle yeniden hayat bulacak kent bahçelerine dönüştürüyor. Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilecek dikim etkinlikleriyle çocuklar ve yaş almış Nilüferliler de dönüşüm sürecine katılarak toprağa dokunacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, uzun süredir atıl durumda bulunan ve yüksek bakım maliyetleri nedeniyle etkin kullanılmayan süs havuzlarını yeniden değerlendiriyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki havuzlarda başlatılan çalışmalar kapsamında alanlar, çiçek ve çeşitli bitkilerin yetiştirileceği kent bahçelerine dönüştürülüyor.

Geçmiş yıllarda yüksek su tüketimi, bakım giderleri ve zaman zaman yaşanan koku sorunları nedeniyle işlevini yitiren havuzların dönüştürülmesiyle hem kaynak tasarrufu sağlanması hem de kullanılmayan alanların yeniden kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında havuz alanlarına verimli toprak seriliyor. Dikim çalışmaları etaplar halinde sürerken, alanlarda mevsimlik çiçekler ve çeşitli bitkiler yetiştirilecek. Böylece alanlar yalnızca görsel açıdan değil, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışla da değerlendirilecek.

Devam eden dönüşüm sürecine kent sakinleri de dahil olacak. Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek dikim etkinliklerinde çocuklar ve yaş almış Nilüferliler bir araya gelerek çiçek ve bitki dikimi yapacak. Etkinliklerle hem kentlilerin üretim ve paylaşım süreçlerine katılımı desteklenecek hem de kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

'HER KARIŞ ALANI KAMU YARARINA DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dönüşüm çalışmasının sürdürülebilir kent anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Bugün iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Su ve toprak, korunması gereken en kıymetli kaynaklarımız. Uzun süredir işlevini yitiren ve yüksek su tüketimi gerektiren alanları yeniden değerlendiriyoruz. Bu dönüşüm yalnızca bir tasarruf uygulaması değil; doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve katılımcı bir kent anlayışının da yansımasıdır. Çocuklarımızın ve büyüklerimizin birlikte toprağa dokunacağı bu çalışma, kent yaşamına değer katacak. Nilüfer'de her karış alanı kamu yararına en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.'