İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin ilk Yörük Çalıştayı ve Şöleni'ni Bornova Aşık Veysel Rekrasyon Alanı'nda düzenledi. Renkli kortej eşliğinde başlayan çalıştayda Yörük ve Türkmenler yüzlerce yıllık kadim kültürlerini tanıttı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yörük kültürünü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ilk kez düzenlediği Yörük Çalıştayı ve Şöleni başladı. 11 - 12 Nisan tarihleri arasında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Altan İnanç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından Yörük ve Türkmen dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Yörük Çalıştayı ve Şöleni, Bornova Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Başkan Dr. Cemil Tugay, Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Ramazan Dumanlı, İzmir Küçük Menderes Havzası Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Ali Dürüt ile Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej Mustafa Kemal Caddesi üzerinden Aşık Veysel Rekreasyon Alanına ulaştı. Develerin, sancakların eşlik ettiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdiği korteje Bornovalılar balkonlarından, pencerelerinden alkışlarla eşlik etti.

'NE OLURSA OLSUN HEPİMİZ BİRLEŞİRİZ'

Sözlerine Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmenleri selamlayarak başlayan Başkan Tugay, 'Yaptığımız bu tür etkinlikler kesinlikle bir siyasi çalışma değildir. Her siyasi görüşten yurttaşımız başımızın tacıdır. Bizim amacımız, bu milletin evlatları olarak görev yaptığımız pozisyonlarda ülkemizin geleceği adına yapabileceğimiz en iyi şeyleri yaparak, mümkün olduğunca ülkemizi iyi noktalara getirmektir. Bir insanın ülkesini sevmesinin, ülkesine bağlılığının, bir insanın halkını sevmesinin, milletini sevmesinin siyaseti tektir; bunun başka bir siyaseti olamaz. Kim 'Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyorsa, kim bu toprağın, bu kültürün, bu değerlerin değerini biliyorsa, ne olursa olsun hepimiz birleşiriz, hepimiz aynı noktada bir araya geliriz' diye konuştu.

Başkan Tugay, 'Bir milleti yok etmek istiyorsanız, onu köklerinden koparın. Bir daha söyleyeceğim; bir milleti yok etmek, evlatlarının yolunu şaşırtmak, onları hedefsiz hale getirmek, onları bölmek, parçalamak, onların değerlerini yok etmek istiyorsanız, onları köklerinden koparın. Ben o yüzden bu ülkenin bir evladı olarak, köklerimizin tekrar değer bulması, fark edilmesi, o dağınıklığın giderilmesi için tabii ki elimden geleni yapacağım' ifadelerini kullandı.

'Binlerce yıllık bir kültürün, çok değerli, çok asil, önünde bütün dünya milletlerinin saygıyla eğilmesi gereken bir milletiz' diyen Tugay, sözlerine şöyle devam etti: 'Bunu fark eden bir insan var; Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz onu çok seviyoruz, onun yolundan ayrılmamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki onun yaptığı şey sadece bize değer vermekti; değerli olduğumuzu hatırlatmaktı . O yüzden hep şunu söylerim; Mustafa Kemal gibi düşünün, Mustafa Kemal gibi kararlı olun, Mustafa Kemal gibi mücadeleci olun ve Mustafa Kemal gibi hiç kimsenin önünde eğilmeyin. İçimizde var olan o asaleti çıkarmak için yapmamız gereken şey, önce bir araya gelmek, neyin doğru neyin eğri olduğunu tekrar hatırlamaktır. Bizi ona buna kul köle yapmaya çalışanlara karşı dimdik durmaktır. Bunu yapmak zorundayız. Çocuklarımız için, gençlerimiz için; ama en önemlisi atalarımıza olan borcumuz ve bugünkü onurumuz için bunu yapmak zorundayız' diye konuştu.

Bütün Yörük Türkmen derneklerinin, Türkiye'nin her yerinde Türk kültürünü yaşatmak için nasıl mücadele ettiklerini bildiğini söyleyen Tugay, 'O mütevazı ama asil halleriyle ne kadar çaba içerisinde olduklarını görüyorum. Türkiye'mizin farklı yerlerinde farklı etkinlikler düzenleniyor. İzmir, Ege Bölgesi'nin en büyük şehri. Ege Bölgesi de Yörüklerin bölgesidir, Türkmenlerin bölgesidir. Bunu biliyoruz. O yüzden İzmir'e böyle bir etkinlik yakışırdı. Bu yüzden etkinliği yapalım dedik' dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise 'Biz Yörükler, yıllar önce Kemalpaşa'ya konmuşuz, yerleşik hayata geçmişiz. Bizim Kemalpaşa'mızın hemen hemen bütün köyleri Yörük'tür. Esasında çok ciddi bir topluluğuz. Yurt dışına da taşmışız ama maalesef kenetlenmemişiz. Hepimizin kökeni Yörük. Bu kültürü yaşatmak için ve birbirimize bağlanmak için bu tür etkinlikleri organize etmek çok önemli. Bu şenliklerin ilerleyen yıllarda da devam etmesini diliyorum. Bizler özgürlüğünü seven insanlarız' dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörükler Başkan Tugay'a çok sayıda hediye takdim etti. Başkan Tugay, alanda kurulan Yörük çadırlarını gezerek yurttaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Rekreasyon alanı içerisinde yer alan açık hava tiyatrosunda gerçekleştirilen açılış töreninde yüzlerce yıllık Yörük ve Türkmen kültürü sanat gösterileriyle tanıtıldı. Derneklerin folklor ekipleri birbirinden renkli dans ve Türk Halk Müziği dinletileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ege Üniversitesi öğrencileri ise Yörük kadınlarının geleneksel kostümleriyle defile yaptı.