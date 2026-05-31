Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Bir Kuşaktan Bir Kuşağa' konseri, duygu dolu anlara ve büyük bir coşkuya sahne oldu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Emekli Evi üyelerinden oluşan 'Türkülü Yürekler Korosu'nun sahne aldığı gecede, sanatseverler hem unutulmaz eserlerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdal Koşar'ın yönettiği konserde; türküler, marşlar ve Edip Akbayram ile Zülfü Livaneli şarkıları hep bir ağızdan söylenirken, salonu dolduran vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla geceye eşlik etti.

Konser boyunca Zülfü Livaneli'nin 'Merhaba', 'Yiğidim Aslanım' ve 'Güneş Topla Benim İçin' eserleri büyük beğeni toplarken; Nazım Hikmet'in her notasında hüzün ve memleket özlemi olan 'Karlı Kayın Ormanı', Sabahattin Ali'nin 'Leylim Ley' eseri ile Anadolu'nun içli ezgilerinden 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' türküsü, salonu dolduran sanatseverlerden yoğun alkış aldı.

Büyükşehir Emekli Evi üyelerinden oluşan koro solistleri de gece boyunca birçok eseri solo performanslarla seslendirdi. Konserin sürprizlerinden biri ise sanatçı Edip Akbayram'ın 'Hasretinle Yandı Gönlüm' türküsünün, seyircilerle birlikte doğaçlama söylenmesi oldu

YILDIRIM: 'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HER ZAMAN EMEKLİLERİN YANINDA'

Konserin açılışında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, böylesi etkinliklerin toplumsal dayanışma açısından önemli olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman emeklilerin yanında olduğunu vurgulayarak, 'Her zaman emeklilerimizle beraber olmayı, etkinlikler yapmayı ve onların mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi; yıllarca ailesine, bu ülkeye, bu topraklara emek veren değerli emeklilerimizin daima yanında olacak' ifadelerini kullandı.