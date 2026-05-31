İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dikili'de yapımını sürdürdüğü yeni itfaiye hizmet binasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Modern mimarisi, güçlü teknik altyapısı ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken projede büyük ilerleme sağlandı. Yeni tesis, 68 milyon liraya mal olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla başlattığı Dikili İtfaiye Hizmet Binası projesinde çalışmalar hızla sürüyor.

Temeli Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı programla atılan proje, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Eski ve yetersiz kalan mevcut itfaiye binasının yerine modern mimariye sahip, teknik altyapısı güçlü ve yüksek hizmet kapasitesine sahip yeni bir tesis kazandırılıyor. Titizlikle sürdürülen çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 68 milyon liraya mal olacak yeni itfaiye binası hizmete açıldığında, Dikili ve çevresinde afet ve acil durumlara daha hızlı, etkin ve güvenli müdahale edilmesine önemli katkı sağlayacak.

PROJENİN YÜZDE 30'U TAMAMLANDI

Proje hakkında bilgi veren Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Esra Gürbüz, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti. Gürbüz, 'Proje kapsamında idari bina, garaj binası ve sosyal tesis alanları yer alıyor. İnşaata garaj binası bölümünden başladık. Garaj binasının kolon ve kiriş imalatlarını tamamlamak üzereyiz. Çevre düzenlemesi kapsamında istinat duvarlarının yapımı da devam ediyor. Şu anda inşaatın yüzde 30'u tamamlandı. Mevcut yapı, günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan eski bir binaydı. Yeni itfaiye hizmet binası ise güncel standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa ediliyor. Yapı; mimari, sosyal donatı ve statik açıdan uzun yıllar hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak hizmet binasını kullanıma açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Dikili İtfaiye Hizmet Binası, bin 500 metrekarelik kapalı hizmet alanı ve 3 bin 100 metrekarelik bir peyzaj alanına sahip olacak.

İki katlı yeni itfaiye binası; 4 itfaiye araçlık kapalı garaj, otopark, eğitim alanları, personel duşları, sosyal alanlar ve basketbol sahası gibi birçok donatıyı bünyesinde barındıracak. Teknik altyapısı güçlendirilecek tesis için ilçeye yakışır bir çevre düzenlemesi de hayata geçirilecek. Proje kapsamında spor alanlarının yanı sıra, eğitim amaçlı tartan kulvar ve kum havuzu da yapılacak. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla tasarlanan yeni itfaiye binası, hem itfaiye personelinin çalışma koşullarını iyileştirecek hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere müdahale kapasitesini artıracak.