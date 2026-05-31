Manisa Kültür Yolu Festivali, ilk gününde sergilerden atölyeye, söyleşilerden fotoğraf etkinliklerine ve çocuk programlarına uzanan zengin programıyla sanatseverleri bir araya getirdi.

MANİSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanatı Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak şehirlerin özgün kimliğini ve kültürel zenginliğini görünür kılmaya devam ediyor. Tarihi dokusu, kültürel birikimi ve festival boyunca ev sahipliği yaptığı etkinliklerle öne çıkan Manisa ziyaretçilerine sanatla iç içe güçlü bir festival başlangıç sundu.

MANİSA'DA SERGİLER ÖNE ÇIKIYOR

Festival kapsamında Manisa'da kapılarını açan sergiler, geleneksel mirastan kutsal emanetlere uzanan geniş içeriğiyle sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Farklı temalarda hazırlanan sergiler, ziyaretçilere hem kültürel hafızayı yakından tanıma hem de zengin sanat birikimini deneyimleme fırsatı sundu.

Manisa Müzesi Etkinlik Salonu'nda sanatseverlerle buluşan 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi, Osmanlı padişahlarının kutsal topraklara duyduğu bağlılığı ve Haremeyn'e uzanan tarihsel mirası gözler önüne serdi. Hüsn-i hat levhaları, surre alaylarıyla gönderilen keseler, Kâbe'nin iç ve dış örtülerine ait parçalar, Kâbe kuşağı detayları ve seçkin Kur'an-ı Kerim nüshalarıyla şekillenen sergi; ziyaretçileri adeta manevi bir yolculuğa çıkardı. Saray geleneklerinden süzülen bu özel seçki, Osmanlı'nın mukaddes emanetlere verdiği değeri etkileyici bir anlatımla sanatseverlerle buluşturdu.

Fatih Sergi Salonu'nda kapılarını açan 'Yaşayan Miras: Manisa Sergisi' ise kentin somut olmayan kültürel miras unsurlarını görünür kılarak ziyaretçileri geleneksel sanatlarla buluşturdu. Tezhip, minyatür, katı', çini, filografi, seramik, porselen, ebru, deri işleri, iğne oyası, dokuma işleri,taş işleri, bez bebek ve enstrüman yapımı gibi pek çok sanat ve zanaat unsurunu bir araya getiren sergi; ustaların el emeğini, bilgi birikimini ve estetik anlayışını yansıttı.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI FESTİVALDE BULUŞTU

Festival kapsamında gerçekleştirilen 'FotoMaraton Manisa' ve 'FotoMaraton Çocuk', fotoğraf tutkunlarını şehri farklı bir gözle keşfetmeye davet etti. Profesyonel ve amatör katılımcılar belirlenen temalar doğrultusunda Manisa'nın tarihi dokusunu, gündelik yaşamını ve kültürel zenginliğini kadrajlarına taşırken; çocuklar da aileleriyle birlikte fotoğrafın yaratıcı dünyasıyla buluştu. Gün boyunca renkli anlara sahne olan etkinlik, festivalin en hareketli ve ilgi gören buluşmalarından biri olarak öne çıktı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Zeytincilik', bölgenin önemli üretim geleneklerinden biri olan zeytinciliği odağına aldı. Programda zeytinciliğin tarihsel geçmişi, üretim biçimleri ve toplumsal yaşam içerisindeki yeri ele alınırken, katılımcılar bu köklü mirasa dair kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.Zeytincilik geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimine dikkat çekilen söyleşi, festivalin yaşayan miras temalı etkinlikleri arasında yer aldı.

GELENEKSEL SANAT YENİ KUŞAKLA BULUŞTU

Festival kapsamında düzenlenen Çinicilik Atölyesi, geleneksel el sanatlarını yeni kuşaklarla buluşturdu. Çinicilik Atölyesi'nde Türk çini sanatının geleneksel üretim teknikleri ve estetik dili katılımcılarla buluştu.

İznik ve Kütahya'da gelişen bu köklü sanat; zengin renkleri, çiçek ve geometrik motifleriyle dikkat çekerken sır altı, sır üstü, mozaik ve renkli sır gibi tekniklerle Osmanlı estetiğinin önemli bir taşıyıcısı olarak öne çıktı. Katılımcılar, ustalar eşliğinde çini sanatının inceliklerini deneyimleme imkânı buldu.

Festival kapsamında kurulan 'Çocuk Köyü', minik ziyaretçileri eğlence ve keşif dolu etkinliklerle buluşturdu. Şişme oyun parkları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz atölyesiyle çocuklar gün boyu keyifli vakit geçirirken; VR Balon Turu gibi interaktif deneyimler etkinlik alanına renk kattı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Köyü, festivalin en neşeli buluşma noktalarından biri oldu.

'Aselsan Çocuk Şenliği' ise Tekno Macera Tırı ile çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Teknoloji sergileri, artırılmış gerçeklik deneyim alanları, interaktif dijital kitap uygulamaları, bilim şovları ve Mucitler Müzesi Sergi Alanı ile çocuklara yeni nesil bir öğrenme ve keşif ortamı sunuldu. Etkinlik, çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgisini artıran en dikkat çekici festival duraklarından biri olarak öne çıktı.