Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Gazi Konut tarafından yapımı sürdürülen Adakçılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP (İGFA) - Kent merkezinde faaliyet gösteren adak kurbanı satış ve kesim işletmelerinin daha modern, düzenli ve hijyenik bir alana taşınması amacıyla başlatılan projede sona yaklaşılırken, Başkan Fatma Şahin teknik ekiple birlikte sahada incelemeler yaparak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Toplum sağlığı ve şehir estetiği açısından büyük önem taşıyan proje kapsamında, 125 ve 250 metrekare büyüklüğünde toplam 69 işletme yer alıyor. Kurulan modern sistem sayesinde vatandaşlar adaklarını daha güvenli ve konforlu ortamlarda seçebilecek, hijyenik şartlarda kesim işlemlerini gerçekleştirerek etlerin ayrıştırılması ve poşetlenmesi hizmetlerinden faydalanabilecek.

Projeyle birlikte şehir genelinde faaliyet gösteren adakçılar tek bir merkezde toplanırken, yapım sürecinde işletmecilerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak ihtiyaçlara uygun bir yapı oluşturuldu.

ŞAHİN: 'PROJEYİ ADAKÇILARLA KONUŞARAK, ONLARIN İHTİYACINA GÖRE YAPTIK'

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

'Biz bir dilek dileriz, bir adakta bulunuruz. Eğer o dileğimiz olursa o adağı yerine getiririz. Bir sıkıntı yaşadığımızda hemen adak kurbanımızı keseriz. Bu bizi korur. Bizim medeniyetimiz böyle güzel bir medeniyet. Tabii bunu şehrin içerisinde yaptığınız zaman hayvan sağlığı, halk sağlığı. Hayvanlarımızı da korumamız lazım, halkımızı da korumamız lazım. Şehri sağlıklı şehir haline dönüştürmemiz lazım. Şehrin içerisinde adakla ilgili olan bütün kısımları taşımamız, hijyenik şartlarda insanların gelip adağını yapacağı, istediği adak kurbanı seçeceği mekanlar oluşturmamız gerekiyordu. Elimizde bir Gazi Konut var. Elimizdeki Gazi Konut ile gerçekten her altı ayda bin konut veren, bugün bahçeli evleri yapan bir altyapımız var. Hız zamanı, zaman. Verdiğin sözü tutma zamanı. Adakçılarla bunu konuştuk. Başkanım dediler bizi bayrama kadar müsaade edin. Bayramdan sonra biz hemen sistemimizi çalıştıracağız. Hemen yerleşeceğiz dediler. Projeyi adakçılarla konuşarak, onların ihtiyacına göre yaptık.'