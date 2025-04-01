İMALAT-HANE, 15 Şubat-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Nancy Atakan’ın “Beni Yok Etme” adlı kişisel sergisini ağırlıyor. Sanatçı Can Küçük küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Nancy Atakan’ın ziyaret ettiği ve kaydetmek istediği yerleri, güçlü bağlar kurduğu insanları ve hafızasında yer eden anıları kendi pratiğine dâhil etme biçimlerini konu alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Can Küçük küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Nancy Atakan’ın ziyaret ettiği ve kaydetmek istediği yerleri, güçlü bağlar kurduğu insanları ve hafızasında yer eden anıları kendi pratiğine dâhil etme biçimlerini konu alıyor. Serginin üç bölümden oluşan anlatısı, Atakan’ın yapıtları etrafında kurgulanan çeşitli biraradalıklarla, iç sesini paylaştığı daha kişisel bir alan arasında geziniyor.

Serginin ilk bölümü, sanatçının farklı dönemlere, kişilere ve mekânlara ait kumaşları aynı düzlemde birleştirme pratiği ile üretim sürecinde yakınlarını birarada buluşturması arasındaki paralelliğe odaklanıyor. İkinci bölüm, yapıtların yüzeyine yerleşen sözler ve şahsi nesnelerin imgeleri aracılığıyla sanatçının özel alanına açılıyor. Son bölümde ise Atakan, kendi bedenine ve yakın dostlarına ait imgelerle, yok olana dair düşüncelerin kıyısında, arkadaşlık kavramını ele alıyor.

“Beni Yok Etme”, Can Küçük ve Nancy Atakan’ın uzun süredir çeşitli bağlamlarda birlikte geliştirdikleri çalışma pratiklerini, ilk kez iş birliği içinde ürettikleri yapıtlarla sergiye taşıyor. Bunun yanı sıra, Atakan’ın video projelerinde birlikte çalıştığı ve yakın çalışma arkadaşı olan Dilek Aydın’la ortak ürettikleri bir video yerleştirme, sergide izleyicilerle buluşuyor. Atakan’ın 2010’da şehirde yok edilen yapıları belgeleme amacıyla başlattığı “Save Me / Beni Yok Etme” adlı fotoğraf serisi ise Bursa’daki mekânlar odağında genişleyerek bu sergi özelinde yeni bir üretime dönüşüyor.