Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından zincir marketlerde denetim yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşanacak mağduriyetin önüne geçmek amacıyla, zincir marketlerde denetimde bulundu.

Denetimde, zabıta ekipleri ürünlerin son kullanma tarihini, raf ve kasa fiyatlarını titizlikle kontrol etti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu anlamda sürekli sahada görev yapıyoruz. Yaptığımız bu denetimde de, marketlerde ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ettik, Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşaması adına ürünlerin kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdık. Bu denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek” ifadelerinde bulundu.